Luego de un ser un gran éxito en taquilla, Spider-Man: Across the Spider-Verse en streaming está por llegar a Netflix, para alegría de todo los fans.

Oficialmente se reveló la fecha en que Spider-Man: Across the Spider-Verse en streaming se estrenará por Netflix, después de que muchos se preguntaran cuándo llegaría.

Lo mejor de todo es que el filme de Sony está más cerca de llegar a plataformas de lo que muchos imaginarían, perfecto para la temporada de Halloween y Día de Muertos.

Aunque no se trata de un contenido de terror, es una película que muchos querrán volver a ver en estos días.

Miguel O'Hara (Spider-Man 2099) en Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse en streaming de Netflix?

Sin más introducción, Spider-Man: Across the Spider-Verse en streaming se estrenará en Netflix el 31 de octubre de 2023.

La fecha de llegada de Spider-Man: Across the Spider-Verse en streaming a Netflix fue confirmada por la misma plataforma.

Algo que ha sorprendido a muchos, pues pensaban que la película llegaría a Disney+, pues esta es dueña de Marvel y en teoría de todos sus contenidos relacionados.

Sin embargo, recordemos que en el caso de Spider-Man, es Sony la que controla todo lo creativo alrededor del personaje y quien decide dónde estrenar los proyectos del mismo.

No obstante, eventualmente Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a la plataforma de Disney, aunque tardaría entre 6 meses a un año.

Spider-Man: Across the Spider-Verse en Netflix (Especial)

Spider-Man: Across the Spider-Verse en streaming de Netflix sólo se estrenará en Estados Unidos

Ahora bien, antes de que te prepares para ver Spider-Man: Across the Spider-Verse en streaming, tenemos que decirte que el anuncio de Netflix sólo corresponde a Estados Unidos.

Spider-Man: Across the Spider-Verse en streaming no se estrenará en Netflix de México el 31 de octubre; esto debido a los temas de derechos y concesiones del personaje.

Resulta que Netflix no tiene los derechos de transmisión de las películas de Spider-Man en México, esos los tiene HBO Max.

Esto quiere decir que cualquier contenido relacionado a Spider-Man en México, debe de pasar primero por HBO Max antes de lanzarse en otra plataforma, sea Netflix, Disney+ o Prime Video.

Lamentablemente HBO Max no ha mencionado nada acerca de un estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse en México.