Spider-Man: Across the Spider-Verse es una de las películas más esperadas por el público; el Hombre Araña es amado en casi todo el mundo.

Sin embargo, en México su promoción se vio empañada tras el anuncio del doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse, el cual estaba lleno de influencers.

Curiosamente esto no es un gran problema para la película, la cual supera estas interpretaciones planas, entregando una obra divertida y profunda.

Pero con un gran problema que no la deja superar a su antecesora y eso es su ritmo.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony Pictures)

¿De qué trata Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Spider-Man: Across the Spider-Verse nos pone con un Miles Morales que ya maneja perfectamente la empresa heróica.

No obstante, las cosas en su familia no van muy bien, pues esta doble vida le está causando problemas con sus padres, así como en la escuela.

Por si esto no fuera suficiente, The Spot, un nuevo enemigo, aparece en Nueva York; con poderes que podría alterar el propio equilibrio del universo.

As ahí donde Gwen decide hacerle una visita y hablarle de la Spider Society; la cual Miles termina visitando por el problema de Spot.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony Pictures)

Sin embargo, Miguel O’ Hara, Spider-Man 2099 y lider de esta organización, parece no soportar a Miles y la manera que hace las cosas, empezando una lucha que redefinirá el concepto de heroísmo para los Hombres Araña.

La historia de Spider-Man: Across the Spider-Verse es más elaborada que la anterior, metiendo más conceptos y personajes; sin embargo, jamás se pierde el hilo de la misma.

Sony logró desarrollar una trama coherente y llena de significado para la película, más allá de las millones de referencias que vemos por segundo en la misma.

Además de que no tiene miedo en tocar las fibras más profundas de lo que significa ser Spider-Man y el sacrificio que hay detrás de esto.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (@SonyPictures / Twitter )

Spider-Man: Across the Spider-Verse, más que una pelea entre el bien y el mal, se trata de un dilema moral donde los personajes tratan de definir “lo bueno” y “lo malo”.

Lo único malo es que todo esto se cuenta de manera pesada en ocasiones, afectando la fluidez de la narrativa, pues la película reinicia todo su relato en varias ocasiones.

Cuando ya estabas interesado en la trama, esta se corta abruptamente para abrir un nuevo hilo, lo cual se vuelve cansado a la larga; sobretodo en la parte final.

Se nota que Sony pidió que alargaran la historia para hacer dos películas en lugar de una; algo que sí la llegó a afectar.

¿Cómo se ve Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Spider-Man: Across the Spider-Verse es un deleite visual en toda la extensión de la palabra, Sony se lució con la estética de la película.

El animador Cruz Contreras nos había adelantado que Spider-Man: Across the Spider-Verse combinaría 6 diferentes estilos de animación.

Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo en acción, pues la calidad visual de la obra es algo que supera lo ya visto en Into the Spider-Verse.

De nueva cuenta se opta por el denominado 2.5D; el cual se combina con la estética cómic, además de hacer uso de sketch, CGI, blanco y negro, entre otros.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

Cada Spider-Man llega a tener su diseño característico; no estamos hablando sólo de su aspecto, cada mundo es único y tiene sus propias reglas.

El ejemplo más claro es cuando Gwen tiene que usar un artefacto de otro universo, este denota las particularidades de su mundo, en lugar de adecuarse al de la joven.

Y clao, no podemos olvidar lo colorido de los entornos, el buen uso de los efectos visuales, las particulas y las herramientas de diseño en general.

Todo denota un cuidado casi obsesivo por el apartado artístico de la obra, llevando este estilo a un nuevo nivel.

¿Cómo es el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Vayamos al tema más polémico en México de Spider-Man: Across the Spider-Verse, el doblaje.

Para bien o para mal, Sony nos pasó Spider-Man: Across the Spider-Verse en español, por lo que experimentamos de primera mano el resultado.

Hay que decirlo, la película se oye desigual en este apartado; aunque no es le desastre que se vaticinaba.

A pesar de todo, la productora supo que no debía dejarle los roles principales a novatos; todos los protagonistas son interpretados por profesionales.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

El único que tiene un papel relevante es Javier Ibarreche de 29 años, quien cumple cabalmente, demostrando la preparación que tiene en actuación y lo rápido que ha aprendido la labor en el doblaje.

Sin embargo el resto de influencers no están a la altura, cuando uno de ellos o ellas entra en escena, se nota el bajón en la calidad interpretativa, hasta el audio se llega a escuchar mal.

Esto es muy preocupante, pues casi todos sólo tiene una o dos líneas, y que eso sea suficiente para saber que son improvisados, muestra el poco cuidado que se tuvo con ellos.

Si la ves en español está bien, no será la experiencia apocalíptica que se planteaba; pero gracias a los actores y actrices profesionales e Ibarreche, quienes cargan con todo el peso del proyecto.

¿Vale la pena Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Spider-Man: Across the Spider-Verse es una película que vale mucho la pena, ya sea por su apartado visual o su historia bien elaborada.

Es cierto que está alargada de manera artificial y que las tramas que se cuentan mezcladas, pudieron haber dado para películas individuales completas.

Aún así es una película divertida y visualmente impresionante, más allá de las decisiones cuestionables de la productora para con el filme.

Tal vez no supere a Into the Spider-Verse; pero tiene todo para ser una de las mejores obras animadas del Hombre Araña.