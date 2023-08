Spider-Man: Across the Spider-Verse dejó su exitoso paso por cines y ahora se prepara para hacer su llegada a formatos caseros y digitales.

Sin embargo, antes de esto se corrió el rumor en redes sociales de que Spider-Man: Across the Spider-Verse estaba gratis.

Había dos versiones, la primera que Sony habría subido la película de Miles Morales para que todo el mundo la pudiera ver sin costo y de manera libre.

La segunda, que fans la descargaron y la colocaron en redes como Twitter, ahora que se pueden subir videos de dos horas.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony Pictures Animation)

¿Spider-Man: Across the Spider-Verse está gratis?

Spider-Man: Across the Spider-Verse no está gratis en ninguna plataforma, por lo menos al momento de redactar esta nota.

Vayamos por partes, Sony no liberó Spider-Man: Across the Spider-Verse gratis en YouTube u otros servicios, esto fue una confusión de parte de los fans.

Para promocionar la llegada de la película a formatos digitales, lo que se subió gratis fueron los primeros 10 minutos de la película; la introducción de Spider-Gwen.

Por otro lado, sí se pudo ver por un momento Spider-Man: Across the Spider-Verse en Twitter de manera gratuita, un fenómeno como el que pasó con Shrek hace tiempo.

Fans subieron la película a la red social; pero rápidamente fue tirada debido a la violación de las leyes de derechos de autor.

Spider-Man: Across the Spider-Verse en Twitter (Especial)

¿Dónde puedo ver Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Ahora que ya sabes que no puede ver gratis Spider-Man: Across the Spider-Verse (por lo menos de manera legal), te decimos dónde está disponible la película.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se puede comprar o rentar en México en estas plataformas:

Amazon Prime

Google Play

Apple TV

Si no te gusta el formato digital, la película animada llegará en Blu-ray y DVD el próximo 5 de septiembre de 2023.

Ahora que si lo que preguntas es cuándo estará disponible en Netflix, HBO Max u otro servicio de streaming, de momento no hay fecha confirmada .

Se sabe que estará primero en Netflix por el trato que Sony tiene con esta, llegando posiblemente en el último tercio de 2023.

Posteriormente sería liberada en otros servicios como HBO Max y Disney+, pero eso sería hasta 2024 o 2025.