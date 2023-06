En redes sociales se ha despertado todo un debate en torno a Spider-Man: Across the Spider-Verse, ¿la razón? Hay quienes aseguran que Spider-Gwen sería una persona trans.

De acuerdo a un usuario de Twitter @theRedSolo_, ha dado sus argumentos del porqué en Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Gwen sería una persona trans.

Sabiendo y recordando que los animadores de Spider-Man: Across the Spider-Verse han incluido easter eggs desde de la primera entrega, él ahora ha asegurado que han hecho lo mismo con Spider-Gwen.

Y con varias imágenes recopiladas de Spider-Man: Across the Spider-Verse, asegura que hay varias pistas en la película que indican que Spider-Gwen sería un persona trans.

Si bien esta teoría no esta confirmada e incluso en los cómics no es canon, algunos han puesto en duda si es que en realidad la Spider-Gwen de Spider-Man: Across the Spider-Verse es trans.

¿Por qué se dice que Spider-Gwen en Spider-Man: Across the Spider-Verse es una persona trans?

A través de un hilo de Twitter, un usuario ha asegurado que Spider-Gwen en Spider-Man: Across the Spider-Verse sería una persona trans, despertando un debate en redes.

De acuerdo a su razonamiento, la paleta de colores que los animadores han usado en Spider-Gwen durante todo Spider-Man: Across the Spider-Verse, es la misma que la bandera trans: azul pastel, rosa pastel y blanco.

Además que en varios cuadros de Spider-Man: Across the Spider-Verse, en la habitación de Spider-Gwen está colocada la bandera trans.

Asimismo, una de las chamarras de Spider-Gwen tiene un pin de la bandera trans, lo cual ha hecho sospechar a los usuarios.

Si bien estas serían las “pruebas” para demostrar que Spider-Gwen sería una persona trans en Spider-Man: Across the Spider-Verse, hay quienes aún dudan sobre si en realidad lo sería.

Pues tal y como han colocado en los comentarios, algunos piensan que más bien Spider-Gwen simplemente apoya la visibilidad del movimiento y no precisamente sería una persona trans.

Incluso otros han revelado al usuario que aseguró que Spider-Gwen sería una persona trans, que esa es la paleta de colores pastel que siempre han usado para sus cómics.

De momento, los animadores de Spider-Man: Across the Spider-Verse no han negado o confirmado la teoría sobre si es que Spider-Gwen seria o no una persona trans.