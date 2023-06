Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenó el pasado 1 de junio con gran éxito en cines de todo el mundo, aunque también llegó a la televisión de Nicaragua.

No, no es una broma. Spider-Man: Across the Spider-Verse tuvo una transmisión en el canal CVisionTV de la televisión abierta de Nicaragua, en su fin de semana de estreno.

Algo parecido a lo que sucedió en su momento con Super Mario Bros. La Película, que se transmitió en la tele de Argentina a unos días de su lanzamiento en cines.

Lo curioso es que no sería la primera vez que esto pasa con dicho canal de televisión.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

Spider-Man: Across the Spider-Verse fue grabada del cine y así se pasó en la televisión de Nicaragua

Antes de que empiecen las teorías de conspiración, nadie filtró Spider-Man: Across the Spider-Verse a la televisión de Nicaragua.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se mantiene dentro de los cines del país, sin que los archivos llegaran a manos de terceros fuera de las cadenas de distribución.

¿Entonces cómo es que se pasó la película en televisión de Nicaragua? Alguien del personal del canal CVisionTV fue a ver la película y la grabó con su teléfono.

En las imágenes que circulan por internet se puede ver que la película está en baja calidad y “movida”.

Aún así, la gente de CVisionTV no tuvo empacho en programarla dentro de su barra de transmisión, como si se tratara de cualquier otra película.

Spider-Man: Across the Spider-Verse en televisión de Nicaragua (Especial)

Spider-Man: Across the Spider-Verse no es la primera película que pasan sin permiso en la televisión de Nicaragua

CVisionTV ya había pasado una película pirata en su programación antes que Spider-Man: Across the Spider-Verse.

En octubre se pudo ver Black Adam en este canal de la televisión abierta de Nicaragua, usando el mismo método que con Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Es decir, alguien fue a ver Black Adam, grabó la película en su celular y después se pasó dicho archivo en el mencionado canal de la televisión de Nicaragua.

Aunque se esperaría un reclamo de Sony por esta violación a los derechos de autor , es poco probable que pase nada más.

En otras palabras, es probable que veamos más películas pirata en la televsión abierta de Nicaragua en el futuro.