Annie Awards 2025 ya reveló a sus nominados y a continuación te mostramos las categorías, así como la lista de animaciones que serán galardonadas.
Los Annie Awards 2026 se realizarán el sábado 21 de febrero de 2026 a las 7:00 de la noche en Los Ángeles.
Annie Awards 2026: Mejor largometraje
- Elio
- Cazadores de demonios del KPop
- La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
- Los malos 2
- Zootopia 2
Annie Awards 2026: Mejor largometraje independiente
- Una vida magnífica
- Arco
- Soy Frankelda
- Perdido en la luz de las estrellas
- Escarlata
Annie Awards 2026: Mejor producción especial
- Una casa ruidoso: película navideña ¿traviesa o buena?
- El elefante de Adult Swin
- No es solo un tonto
- Snoopy presenta: Un musical de verano
- La noche ante de Navidad en el país de las maravillas
Annie Awards 2026: Mejor cortometraje
- Cartulina
- Ovary-acting
- Almohadas
- Oso de nieve
- La niña que lloraba perlas
Annie Awards 2026: Mejor Sponsored
- Cortometraje animado: Trek y Honkai: Star Rail
- Fortnite x Los Simpsons: Apocalipsis D’oh
- LouiMax sueña con ser adulto
- Olipop Yeti
- Sonic Rancing: CrossWorlds
Annie Awards 2026: Mejor TV/Medios- preescolar
- Eva la mochuela
- Jardín de infancia: ¡El musical!
- El show del pequeño chef
- ¡Guau, Lisa!
- Xavier Riddle y el Museo Secreto
Annie Awards 2026: Mejor TV/Medios-Niños
- My Melody y Kuromi
- Spicie Frontier: Escape de Veltegar
- Cuentos de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes
- El maravilloso y extraño mundo de Gumball
- Wylde Pak
Annie Awards 2026: Mejor programa TV/medios para adultos
- Hamburguesas de Bob
- Efectos secundarios comunes
- Jaja, son unos payasos
- El Baracchino
- Parque del Sur
Annie Awards 2026: Mejor serie de televisión/ medio: miniserie
- Astérix y Obélix: La gran pelea
- Ojos de Wakanda
- Marvel zombies
- Star Wars: Visiones -Volumen 3
- Ganar o perder
Annie Awards 2026: Mejor película estudiantil
- El canto de un gorrión
- Acróbatas
- Día de ventilación
- El dolor eterno de la existencia
- Basura
Annie Awards 2026: Mejores efectos especiales TV/Medios
- Marvel Zombies
- Planeta prehistórico: Eda de hielo
- Frontera de las especias
- Star Wars: visiones- volumen 3
- Maravilla
Annie Awards 2026: Mejores efectos especiales -largometraje
- Elio
- En tus sueños
- Cazadores de demonios del KPop
- Los malos 2
- Zootopia
Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes TV/Medios
Astérix y Obélix: La gran pelea
Siempre verde
Snoopy presenta: Un musical de verano
Los Simpson
Ganar o perder
Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes- Largometraje
Elio
Cazadores de demonios del KPop
La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
Los malos 2
Zootopia 2
Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes - Acción real
- Una película de Minecraft
- Capitán América: Un mundo feliz
- Cómo entrenar a tu dragón
- Planeta prehistórico: Edad de hielo
- Superhombre
Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes de videojuegos
- Adiós dulce Carole
- Death Stranding 2: En la playa
- Fantasma de Yōtei
- Guardián
- Al sur de la medianoche
Annie Awards 2026: Mejor diseño de personajes - TV/Medios
- Astérix y Obélix: La gran pelea
- Bat-Fam
- Amor, Muerte + Robots
- Los miércoles con el abuelo
- Ganar o perder
Annie Awards 2026: Mejor diseño de personajes - Largometraje
- Elio
- Fijado
- Cazadores de demonios del KPop
- La película Bob Esponja: En busca de Pantalones Cuadrados
- Los Twits
Annie Awards 2026: Mejor dirección - TV/Medios
- Efectos secundarios comunes
- DAN DA DAN
- No es una caja
- Cuentos de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes
- El fantasma de la Quinta
Annie Awards 2026: Mejor dirección - Largometraje
- Arco
- El hombre de la motosierra - La película: Arco de Reze
- Cazadores de demonios del KPop
- La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
- Escarlata
Annie Awards 2026: Mejor música - TV/Medios
- Efectos secundarios comunes
- El diablo puede llorar
- Éiru
- Snoopy presenta: Un musical de verano
- Ganar o perder
Annie Awards 2026: Mejor Música - Largometraje
- Arco
- Elio
- Cazadores de demonios del KPop
- La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
- Zootopia 2
Annie Awards 2026: Mejor diseño de producción - TV/Medios
- Astérix y Obélix: La gran pelea
- Siempre verde
- Amor, Muerte + Robots
- ParaNorman: El ahorro
- Los miércoles con el abuelo
Annie Awards 2026: Mejor diseño de producción - Largometraje
- Elio
- Cazadores de demonios del KPop
- Los malos 2
- Los Twits
- Zootopia 2
Annie Awards 2026: Mejor guion gráfico - TV/Medios
- Amor, Muerte + Robots
- ParaNorman: El ahorro
- Oso de nieve
- Cuentos de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes
- Ganar o perder
Annie Awards 2026: Mejor guión gráfico - Largometraje
- Arco
- Elio
- La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
- Los malos 2
- Zootopia 2
Annie Awards 2026: Mejor actuación de voz - TV/Medios
- Hamburguesas de Bob
- Hotel Hazbin
- En pocas palabras
- Amigos sonrientes
- El maravilloso y extraño mundo de Gumball
Annie Awards 2025: Mejor actuación de voz - Largometraje
- Hombre perro
- Elio
- En tus sueños
- Cazadores de demonios del KPop
- Los Twits
Annie Awards 2026: Mejor escritura - TV/Medios
- #1 Familia Feliz EE.UU.
- El elefante de Adult Swim
- Efectos secundarios comunes
- Lulu es un rinoceronte
- Ganar o perder
Annie Awards 2026: Mejor guion
- Elio
- Cazadores de demonios del KPop
- La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
- Escarlata
- Zootopia 2
Annie Awards 2026: Mejor Editorial - TV/Medios
- Astérix y Obélix: La gran pelea
- Efectos secundarios comunes
- Hotel embrujado
- Invencible S3
- Splinter Cell de Tom Clancy: Deathwatch
Annie Awards 2026: Mejor Editorial - Largometraje
- Arco
- Elio
- Cazadores de demonios del KPop
- La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
- Olivia y las Nubes