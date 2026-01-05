Annie Awards 2025 ya reveló a sus nominados y a continuación te mostramos las categorías, así como la lista de animaciones que serán galardonadas.

Los Annie Awards 2026 se realizarán el sábado 21 de febrero de 2026 a las 7:00 de la noche en Los Ángeles.

Annie Awards 2026 (Instagram/@theannieawards )

Annie Awards 2026: Mejor largometraje

Elio

Cazadores de demonios del KPop

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Los malos 2

Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor largometraje independiente

Una vida magnífica

Arco

Soy Frankelda

Perdido en la luz de las estrellas

Escarlata

Annie Awards 2026: Mejor producción especial

Una casa ruidoso: película navideña ¿traviesa o buena?

El elefante de Adult Swin

No es solo un tonto

Snoopy presenta: Un musical de verano

La noche ante de Navidad en el país de las maravillas

Annie Awards 2026: Mejor cortometraje

Cartulina

Ovary-acting

Almohadas

Oso de nieve

La niña que lloraba perlas

Annie Awards 2026: Mejor Sponsored

Cortometraje animado: Trek y Honkai: Star Rail

Fortnite x Los Simpsons: Apocalipsis D’oh

LouiMax sueña con ser adulto

Olipop Yeti

Sonic Rancing: CrossWorlds

Annie Awards 2026: Mejor TV/Medios- preescolar

Eva la mochuela

Jardín de infancia: ¡El musical!

El show del pequeño chef

¡Guau, Lisa!

Xavier Riddle y el Museo Secreto

Annie Awards 2026: Mejor TV/Medios-Niños

My Melody y Kuromi

Spicie Frontier: Escape de Veltegar

Cuentos de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes

El maravilloso y extraño mundo de Gumball

Wylde Pak

Annie Awards 2026: Mejor programa TV/medios para adultos

Hamburguesas de Bob

Efectos secundarios comunes

Jaja, son unos payasos

El Baracchino

Parque del Sur

Annie Awards 2026: Mejor serie de televisión/ medio: miniserie

Astérix y Obélix: La gran pelea

Ojos de Wakanda

Marvel zombies

Star Wars: Visiones -Volumen 3

Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor película estudiantil

El canto de un gorrión

Acróbatas

Día de ventilación

El dolor eterno de la existencia

Basura

Annie Awards 2026: Mejores efectos especiales TV/Medios

Marvel Zombies

Planeta prehistórico: Eda de hielo

Frontera de las especias

Star Wars: visiones- volumen 3

Maravilla

Annie Awards 2026: Mejores efectos especiales -largometraje

Elio

En tus sueños

Cazadores de demonios del KPop

Los malos 2

Zootopia

Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes TV/Medios

Astérix y Obélix: La gran pelea

Siempre verde

Snoopy presenta: Un musical de verano

Los Simpson

Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes- Largometraje

Elio

Cazadores de demonios del KPop

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Los malos 2

Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes - Acción real

Una película de Minecraft

Capitán América: Un mundo feliz

Cómo entrenar a tu dragón

Planeta prehistórico: Edad de hielo

Superhombre

Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes de videojuegos

Adiós dulce Carole

Death Stranding 2: En la playa

Fantasma de Yōtei

Guardián

Al sur de la medianoche

Annie Awards 2026: Mejor diseño de personajes - TV/Medios

Astérix y Obélix: La gran pelea

Bat-Fam

Amor, Muerte + Robots

Los miércoles con el abuelo

Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor diseño de personajes - Largometraje

Elio

Fijado

Cazadores de demonios del KPop

La película Bob Esponja: En busca de Pantalones Cuadrados

Los Twits

Annie Awards 2026: Mejor dirección - TV/Medios

Efectos secundarios comunes

DAN DA DAN

No es una caja

Cuentos de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes

El fantasma de la Quinta

Annie Awards 2026: Mejor dirección - Largometraje

Arco

El hombre de la motosierra - La película: Arco de Reze

Cazadores de demonios del KPop

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Escarlata

Annie Awards 2026: Mejor música - TV/Medios

Efectos secundarios comunes

El diablo puede llorar

Éiru

Snoopy presenta: Un musical de verano

Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor Música - Largometraje

Arco

Elio

Cazadores de demonios del KPop

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor diseño de producción - TV/Medios

Astérix y Obélix: La gran pelea

Siempre verde

Amor, Muerte + Robots

ParaNorman: El ahorro

Los miércoles con el abuelo

Annie Awards 2026: Mejor diseño de producción - Largometraje

Elio

Cazadores de demonios del KPop

Los malos 2

Los Twits

Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor guion gráfico - TV/Medios

Amor, Muerte + Robots

ParaNorman: El ahorro

Oso de nieve

Cuentos de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes

Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor guión gráfico - Largometraje

Arco

Elio

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Los malos 2

Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor actuación de voz - TV/Medios

Hamburguesas de Bob

Hotel Hazbin

En pocas palabras

Amigos sonrientes

El maravilloso y extraño mundo de Gumball

Annie Awards 2025: Mejor actuación de voz - Largometraje

Hombre perro

Elio

En tus sueños

Cazadores de demonios del KPop

Los Twits

Annie Awards 2026: Mejor escritura - TV/Medios

#1 Familia Feliz EE.UU.

El elefante de Adult Swim

Efectos secundarios comunes

Lulu es un rinoceronte

Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor guion

Elio

Cazadores de demonios del KPop

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Escarlata

Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor Editorial - TV/Medios

Astérix y Obélix: La gran pelea

Efectos secundarios comunes

Hotel embrujado

Invencible S3

Splinter Cell de Tom Clancy: Deathwatch

Annie Awards 2026: Mejor Editorial - Largometraje