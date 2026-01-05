Annie Awards 2025 ya reveló a sus nominados y a continuación te mostramos las categorías, así como la lista de animaciones que serán galardonadas.

Los Annie Awards 2026 se realizarán el sábado 21 de febrero de 2026 a las 7:00 de la noche en Los Ángeles.

Annie Awards 2026
Annie Awards 2026 (Instagram/@theannieawards )

Annie Awards 2026: Mejor largometraje

  • Elio
  • Cazadores de demonios del KPop
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Los malos 2
  • Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor largometraje independiente

  • Una vida magnífica
  • Arco
  • Soy Frankelda
  • Perdido en la luz de las estrellas
  • Escarlata

Annie Awards 2026: Mejor producción especial

  • Una casa ruidoso: película navideña ¿traviesa o buena?
  • El elefante de Adult Swin
  • No es solo un tonto
  • Snoopy presenta: Un musical de verano
  • La noche ante de Navidad en el país de las maravillas

Annie Awards 2026: Mejor cortometraje

  • Cartulina
  • Ovary-acting
  • Almohadas
  • Oso de nieve
  • La niña que lloraba perlas

Annie Awards 2026: Mejor Sponsored

  • Cortometraje animado: Trek y Honkai: Star Rail
  • Fortnite x Los Simpsons: Apocalipsis D’oh
  • LouiMax sueña con ser adulto
  • Olipop Yeti
  • Sonic Rancing: CrossWorlds

Annie Awards 2026: Mejor TV/Medios- preescolar

  • Eva la mochuela
  • Jardín de infancia: ¡El musical!
  • El show del pequeño chef
  • ¡Guau, Lisa!
  • Xavier Riddle y el Museo Secreto

Annie Awards 2026: Mejor TV/Medios-Niños

  • My Melody y Kuromi
  • Spicie Frontier: Escape de Veltegar
  • Cuentos de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes
  • El maravilloso y extraño mundo de Gumball
  • Wylde Pak

Annie Awards 2026: Mejor programa TV/medios para adultos

  • Hamburguesas de Bob
  • Efectos secundarios comunes
  • Jaja, son unos payasos
  • El Baracchino
  • Parque del Sur

Annie Awards 2026: Mejor serie de televisión/ medio: miniserie

  • Astérix y Obélix: La gran pelea
  • Ojos de Wakanda
  • Marvel zombies
  • Star Wars: Visiones -Volumen 3
  • Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor película estudiantil

  • El canto de un gorrión
  • Acróbatas
  • Día de ventilación
  • El dolor eterno de la existencia
  • Basura

Annie Awards 2026: Mejores efectos especiales TV/Medios

  • Marvel Zombies
  • Planeta prehistórico: Eda de hielo
  • Frontera de las especias
  • Star Wars: visiones- volumen 3
  • Maravilla

Annie Awards 2026: Mejores efectos especiales -largometraje

  • Elio
  • En tus sueños
  • Cazadores de demonios del KPop
  • Los malos 2
  • Zootopia

Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes TV/Medios

Astérix y Obélix: La gran pelea

Siempre verde

Snoopy presenta: Un musical de verano

Los Simpson

Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes- Largometraje

Elio

Cazadores de demonios del KPop

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Los malos 2

Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes - Acción real

  • Una película de Minecraft
  • Capitán América: Un mundo feliz
  • Cómo entrenar a tu dragón
  • Planeta prehistórico: Edad de hielo
  • Superhombre

Annie Awards 2026: Mejor animación de personajes de videojuegos

  • Adiós dulce Carole
  • Death Stranding 2: En la playa
  • Fantasma de Yōtei
  • Guardián
  • Al sur de la medianoche

Annie Awards 2026: Mejor diseño de personajes - TV/Medios

  • Astérix y Obélix: La gran pelea
  • Bat-Fam
  • Amor, Muerte + Robots
  • Los miércoles con el abuelo
  • Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor diseño de personajes - Largometraje

  • Elio
  • Fijado
  • Cazadores de demonios del KPop
  • La película Bob Esponja: En busca de Pantalones Cuadrados
  • Los Twits

Annie Awards 2026: Mejor dirección - TV/Medios

  • Efectos secundarios comunes
  • DAN DA DAN
  • No es una caja
  • Cuentos de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes
  • El fantasma de la Quinta

Annie Awards 2026: Mejor dirección - Largometraje

  • Arco
  • El hombre de la motosierra - La película: Arco de Reze
  • Cazadores de demonios del KPop
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Escarlata

Annie Awards 2026: Mejor música - TV/Medios

  • Efectos secundarios comunes
  • El diablo puede llorar
  • Éiru
  • Snoopy presenta: Un musical de verano
  • Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor Música - Largometraje

  • Arco
  • Elio
  • Cazadores de demonios del KPop
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor diseño de producción - TV/Medios

  • Astérix y Obélix: La gran pelea
  • Siempre verde
  • Amor, Muerte + Robots
  • ParaNorman: El ahorro
  • Los miércoles con el abuelo

Annie Awards 2026: Mejor diseño de producción - Largometraje

  • Elio
  • Cazadores de demonios del KPop
  • Los malos 2
  • Los Twits
  • Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor guion gráfico - TV/Medios

  • Amor, Muerte + Robots
  • ParaNorman: El ahorro
  • Oso de nieve
  • Cuentos de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes
  • Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor guión gráfico - Largometraje

  • Arco
  • Elio
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Los malos 2
  • Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor actuación de voz - TV/Medios

  • Hamburguesas de Bob
  • Hotel Hazbin
  • En pocas palabras
  • Amigos sonrientes
  • El maravilloso y extraño mundo de Gumball

Annie Awards 2025: Mejor actuación de voz - Largometraje

  • Hombre perro
  • Elio
  • En tus sueños
  • Cazadores de demonios del KPop
  • Los Twits

Annie Awards 2026: Mejor escritura - TV/Medios

  • #1 Familia Feliz EE.UU.
  • El elefante de Adult Swim
  • Efectos secundarios comunes
  • Lulu es un rinoceronte
  • Ganar o perder

Annie Awards 2026: Mejor guion

  • Elio
  • Cazadores de demonios del KPop
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Escarlata
  • Zootopia 2

Annie Awards 2026: Mejor Editorial - TV/Medios

  • Astérix y Obélix: La gran pelea
  • Efectos secundarios comunes
  • Hotel embrujado
  • Invencible S3
  • Splinter Cell de Tom Clancy: Deathwatch

Annie Awards 2026: Mejor Editorial - Largometraje

  • Arco
  • Elio
  • Cazadores de demonios del KPop
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Olivia y las Nubes