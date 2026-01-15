Sorpresa en los Razzie 2026, una actriz mexicana está nominada a Peor Actriz de Reparto.

La filtración de las nominaciones de los Premios Razzie 2026 sorprendió porque también hay talento mexicano que aparece entre las candidaturas.

Esta es la actriz mexicana nominada a Peor Actriz de Reparto en los Razzie 2026

Eiza González está nominada en los Razzie 2026 en la categoría de Peor Actriz de Reparto.

La actriz mexicana fue considerada en los Razzie de este año por su aparición en la película La Fuente de la Juventud.

Además de Eiza González, en la deshonrosa categoría que premia los peor del cine, se encuentran nominadas:

Anna Chlumsky – Duro de casar

Gal Gadot – Blanca Nieves

Amara Okereke – Tierras perdidas

Isis Valverde – Alarum

Eiza González (Instagram/@eizagonzalez)

Pese a que Eiza González se ha ganado su lugar en Hollywood, su actuación en La Fuente de la Juventud no tuvo los mejores comentarios.

Por tal razón, la también actriz de Baby Driver aparece en la terna de los Razzie 2026.

Cabe señalar que Eiza González no se ha pronunciado sobre la filtración de las nominados a los Premios Razzie 2026.

En redes sociales, Eiza ha preferido promocionar los nuevos proyectos en los que participará y que se presentarán en el SXSW 2026, en Texas:

I Love Boosters

Mike & Nick & Nick & Alice

¿De qué trata La Fuente de la Juventud? Trama de la película con Eiza González

La Fuente de la Juventud, que le valió a Eiza González su nominación a los Razzies 2026, es una cinta del director Guy Ritchie.

Su trama se centra en un cazador de tesoros que reúne a un equipo para una misión que les cambiará la vida por completo.

En la producción, Eiza González interpreta a Esme, un personaje que sigue a los protagonista en su aventura.