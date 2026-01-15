Votar en los Razzie 2026 tiene costo; conoce los precios oficiales.

Los Golden Raspberry Awards son premios en donde el público elegir a lo peor del cine.

Precios oficiales para votar en los Razzie 2026

Las personas que quieran votar en los Razzie 2026 podrán hacerlo si contratan un membresía.

Los precios oficiales de los Razzie son los siguientes:

Solo votación en los Razzie: 88.49 pesos

Nueva membresía anual: 712.17 pesos

Renovación de membresía anual: 445.11 pesos

Membresía anual Friend of Golden Razzberry: 890.22 pesos (permite inscribir a una miembro extra)

Membresía anual Razzberry Inner Sanctum: 1 mil 335.33 pesos (permite inscribir a dos miembros extra)

Membresía anual Berry Important Membrer: 1 mil 780.44 pesos (permite inscribir a 10 miembros extra)

Membresía anual Razzie Supporting Patron: 4 mil 451.09 pesos (permite inscribir a 10 miembros extra, una camiseta gratis y reconocimiento en el programa de los Razzie)

Membresía “De por vida”: 8 mil 902.18 pesos (permite inscribir a 25 miembros extra, dos camisetas gratis y reconocimiento en el programa de los Razzie)

Premios Razzie 2025 (Especial)

Las membresías de los Razzie también incluye estos beneficios:

Descuentos especiales a miembros especiales a miembros en futuros eventos de los Razzie en Hollywood.

Acceso al foro oficial de los miembros de Razzie

Enlaces a reseñas, taquillas y créditos de los aspirantes a los Razzies

Encuestas y sondeos

¿Cuándo son los Razzie 2026? Fecha de los premios a lo peor del cine

Los Razzie 2026 están programados para el próximo 7 de marzo.

Como ya es una tradición, los Razzie se otorgarán una semana antes de los Premios Oscar 2026.

Para este año, los Premios Oscar serán el 15 de marzo desde el Dolby Theatre, Hollywood, en Los Ángeles, California.