La actriz mexicana Eiza González, se pronunció en sus redes sociales tras la noticia falsa de que fue nominada a los Premios Razzie 2026 como Peor Actriz; acusa de amarillismo a los medios.

En el comunicado de Eiza González, también recalca que mientras se cubría esta fake news, los medios latinoamericanos ignoraron dos de sus películas que fueron exhibidas en el festival South by Southwest (SXSW), uno de los más prestigiosos dentro del cine independiente y de género en Estados Unidos.

“Difundieron info errónea de una nominación que no existió, ni existe hacia mi, en la misma semana donde dos películas de las cuales me siento orgullosa se anunciaron en un festival increíblemente importante del cine. Ni un solo medio latino lo cubrió.” Eiza González

Eiza González desmiente su nominación a los Premios Razzie 2026

A través de sus redes sociales, Eiza González publicó un comunicado dirigido a los medios mexicanos al difundir la noticia falsa de que estaba nominada a los Premios Razzie 2026 como Peor Actriz del Año, desmintiéndolo y acusando de amarillismo a la prensa mexicana.

De acuerdo con Eiza González, la noticia falsa de su nominación a los Razzie 2026, salió de Reddit y cuya información no fue verificada por los medios de comunicación, por lo que se enfocaron en el amarillismo mientras ignoraron sus dos películas anunciadas en el festival SXSW.

Eiza González lanza comunicado ante la noticia falsa de los Razzie 2026 (@eizamusica / X)

Pues en la misma semana se anunció que Eiza González protagonizaría la película ‘MIKE & NICK & NICK & ALICE’, dirigida por Ben David Grabinski cuyo reparto incluye a Vince Vaughn, James Marsden y Keith David.

En el comunicado de Eiza González, ella resalta su orgullo por México, pero también expresó su decepción por este tipo de noticias falsas las cuales le dan peso sin verificarlas primero.