Te decimos cuáles son los nominados a los Premios Razzie 2026, que reconocen a lo peor del cine por categoría.

Se revelaron las nominaciones a los Golden Raspberry Awards, la lista la encabeza Blancanieves live action con siete nominaciones:

  1. Peor película
  2. Peor director
  3. Peor guion
  4. Peor actor de reparto
  5. Peor actriz de reparto
  6. Peor remake
  7. Peor dupla en pantalla
Premios Razzie 2026
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Película

  • Estado eléctrico
  • Hurry Up Tomorrow 
  • Tierras perdidas
  • Blancanieves 
  • La guerra de los mundos 
Blancanieves de Disney
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actor

  • Dave Bautista – Tierras perdidas 
  • Scott Eastwood – Alarum 
  • Ice Cube – La guerra de los mundos 
  • Jared Leto – Tron: Ares 
  • The Weeknd – Hurry Up Tomorrow 
Jared Leto en Tron: Ares de Disney
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actriz

  • Ariana DeBose – Amor Explosivo
  • Heather Graham – Tierra de fugitivos
  • Milla Jovovich – Tierras perdidas 
  • Rebel Wilson – Duro de casar
  • Michelle Yeoh – Star Trek: Sección 31 
Ariana DeBose
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actor de Reparto

  • Los siete enanitos artificiales – Blanca Nieves 
  • Nicolas Cage – Tierra de fugitivos
  • Stephen Dorff – Duro de casar
  • Greg Kinnear – Off the Grid 
  • Sylvester Stallone – Alarum 
Sylvester Stallone
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actriz de Reparto

  • Anna Chlumsky – Duro de casar
  • Gal Gadot – Blanca Nieves 
  • Eiza Gonzalez – La Fuente de la Juventud
  • Amara Okereke – Tierras perdidas 
  • Isis Valverde – Alarum 
Gal Gadot en Blancanieves live action
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Director

  • Paul WS Anderson – Tierras perdidas 
  • Rich Lee – La guerra de los mundos 
  • Joe y Anthony Russo – Estado eléctrico 
  • Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow 
  • Marc Webb – Blanca Nieves 
Hermanos Russo
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Guion

  • Estado eléctrico 
  • Hurry Up Tomorrow 
  • Tierras perdidas 
  • Blanca Nieves 
  • La guerra de los mundos 
Blancanieves de Disney
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Dupla en Pantalla

  • Los siete enanitos artificiales – Blanca Nieves 
  • Ariana DeBose y Ke Huy Quan – Amor Explosivo
  • Robert De Niro y Robert De Niro – The Alto Knights
  • Ice Cube y el Zoom de su cámara – La guerra de los mundos 
  • The Weeknd y su ego colosal – Hurry Up Tomorrow 
La guerra de los mundos
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Precuela, Remake, Imitación o Secuela

  • Five Nights at Freddy’s 2 
  • Pitufos 
  • Blanca Nieves 
  • Star Trek: Sección 31 
  • La guerra de los mundos
El tráiler de Five Night’s at Freddy’s 2 muestra a los animatrónicos
