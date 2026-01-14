Te decimos cuáles son los nominados a los Premios Razzie 2026, que reconocen a lo peor del cine por categoría.

Se revelaron las nominaciones a los Golden Raspberry Awards, la lista la encabeza Blancanieves live action con siete nominaciones:

Peor película Peor director Peor guion Peor actor de reparto Peor actriz de reparto Peor remake Peor dupla en pantalla

Premios Razzie 2026 (Especial)

Nominados Premios Razzie 2026: Peor Película

Estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow

Tierras perdidas

Blancanieves

La guerra de los mundos

Blancanieves de Disney (Disney)

Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actor

Dave Bautista – Tierras perdidas

Scott Eastwood – Alarum

Ice Cube – La guerra de los mundos

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Jared Leto en Tron: Ares de Disney (Disney)

Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actriz

Ariana DeBose – Amor Explosivo

Heather Graham – Tierra de fugitivos

Milla Jovovich – Tierras perdidas

Rebel Wilson – Duro de casar

Michelle Yeoh – Star Trek: Sección 31

Ariana DeBose (@arianadebose / Instagram)

Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actor de Reparto

Los siete enanitos artificiales – Blanca Nieves

Nicolas Cage – Tierra de fugitivos

Stephen Dorff – Duro de casar

Greg Kinnear – Off the Grid

Sylvester Stallone – Alarum

Sylvester Stallone (Rolf Vennenbernd / AP)

Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actriz de Reparto

Anna Chlumsky – Duro de casar

Gal Gadot – Blanca Nieves

Eiza Gonzalez – La Fuente de la Juventud

Amara Okereke – Tierras perdidas

Isis Valverde – Alarum

Gal Gadot en Blancanieves live action (Disney)

Nominados Premios Razzie 2026: Peor Director

Paul WS Anderson – Tierras perdidas

Rich Lee – La guerra de los mundos

Joe y Anthony Russo – Estado eléctrico

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow

Marc Webb – Blanca Nieves

Hermanos Russo (Image Press Agency/Reuters)

Nominados Premios Razzie 2026: Peor Guion

Estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow

Tierras perdidas

Blanca Nieves

La guerra de los mundos

Blancanieves de Disney (Disney)

Nominados Premios Razzie 2026: Peor Dupla en Pantalla

Los siete enanitos artificiales – Blanca Nieves

Ariana DeBose y Ke Huy Quan – Amor Explosivo

Robert De Niro y Robert De Niro – The Alto Knights

Ice Cube y el Zoom de su cámara – La guerra de los mundos

The Weeknd y su ego colosal – Hurry Up Tomorrow

La guerra de los mundos (Amazon Prime Video)

Nominados Premios Razzie 2026: Peor Precuela, Remake, Imitación o Secuela

Five Nights at Freddy’s 2

Pitufos

Blanca Nieves

Star Trek: Sección 31

La guerra de los mundos