Te decimos cuáles son los nominados a los Premios Razzie 2026, que reconocen a lo peor del cine por categoría.
Se revelaron las nominaciones a los Golden Raspberry Awards, la lista la encabeza Blancanieves live action con siete nominaciones:
- Peor película
- Peor director
- Peor guion
- Peor actor de reparto
- Peor actriz de reparto
- Peor remake
- Peor dupla en pantalla
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Película
- Estado eléctrico
- Hurry Up Tomorrow
- Tierras perdidas
- Blancanieves
- La guerra de los mundos
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actor
- Dave Bautista – Tierras perdidas
- Scott Eastwood – Alarum
- Ice Cube – La guerra de los mundos
- Jared Leto – Tron: Ares
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actriz
- Ariana DeBose – Amor Explosivo
- Heather Graham – Tierra de fugitivos
- Milla Jovovich – Tierras perdidas
- Rebel Wilson – Duro de casar
- Michelle Yeoh – Star Trek: Sección 31
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actor de Reparto
- Los siete enanitos artificiales – Blanca Nieves
- Nicolas Cage – Tierra de fugitivos
- Stephen Dorff – Duro de casar
- Greg Kinnear – Off the Grid
- Sylvester Stallone – Alarum
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Actriz de Reparto
- Anna Chlumsky – Duro de casar
- Gal Gadot – Blanca Nieves
- Eiza Gonzalez – La Fuente de la Juventud
- Amara Okereke – Tierras perdidas
- Isis Valverde – Alarum
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Director
- Paul WS Anderson – Tierras perdidas
- Rich Lee – La guerra de los mundos
- Joe y Anthony Russo – Estado eléctrico
- Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb – Blanca Nieves
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Guion
- Estado eléctrico
- Hurry Up Tomorrow
- Tierras perdidas
- Blanca Nieves
- La guerra de los mundos
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Dupla en Pantalla
- Los siete enanitos artificiales – Blanca Nieves
- Ariana DeBose y Ke Huy Quan – Amor Explosivo
- Robert De Niro y Robert De Niro – The Alto Knights
- Ice Cube y el Zoom de su cámara – La guerra de los mundos
- The Weeknd y su ego colosal – Hurry Up Tomorrow
Nominados Premios Razzie 2026: Peor Precuela, Remake, Imitación o Secuela
- Five Nights at Freddy’s 2
- Pitufos
- Blanca Nieves
- Star Trek: Sección 31
- La guerra de los mundos