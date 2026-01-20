Eugenio Derbez -de 64 años de edad- defiende a Eiza González tras ser nominada a la Peor Actriz de Reparto en los Razzie 2026.

La nominación de Eiza González -de 35 años de edad- a los Premios Razzie 2026 ha generado diversas opiniones en redes sociales, pues la actriz ha consolidado una exitosa carrera en Hollywood.

Eugenio Derbez reacciona la nominación de Eiza González en los Razzie 2026

Eiza González fue nominada a los Razzie 2026 en la categoría a Peor Actriz de Reparto por su trabajo en la película ‘La Fuente de la Juventud’, del director Guy Ritchie.

Eugenio Derbez reaccionó a la nominación de Eiza González y no dudó en defender a su compañera, asegurando que estos premios no definen el gran trabajo de la actriz.

“Eiza es una gran actriz, una gran compañera, y lo de esos premios, han nominado en esos mismos premios a gente que ha estado nominada en los Óscares. Es un premio de cotorreo y por supuesto que Eiza es una gran actriz” Eugenio Derbez

Eiza González se vistió de Dior (Instagram @eizagonzalez / Instagram @eizagonzalez)

Eugenio Derbez expresó que estos premios son una sátira de las verdaderas premiaciones y, hasta actrices y actores nominados o ganadores al Oscar, han aparecido en la lista de los Razzie.

El actor destacó lo difícil que ha sido para los actores mexicanos mantenerse vigentes en Hollywood, y Eiza González ha demostrado, talento, disciplina y profesionalismo.

“Es de las pocas mexicanas que ha logrado llegar tan lejos y que lo ha hecho muy bien, habla un inglés que ya quisiéramos muchos hablarlo y es una gran persona” Eugenio Derbez

El también productor señaló que Eiza González tiene una gran manejo del inglés y muchos quisieran tener una trayectoria como la de ella.

Eugenio Derbez (Instagram/@ederbez)

Eiza González no se ha manifestado por su nominación a los Razzie 2026

Eiza González compartió escena con personalidades del Hollywood como Natalie Portman en ‘La fuente de la juventud’, película que la llevó a ser considerada en los Razzi.

A pesar de ser una producción ambiciosa, ‘La fuente de la juventud’ no logró consolidarse como una de las películas destacadas del 2026.