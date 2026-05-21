Tras siete años de ausencia en las salas de cine, Star Wars: The Mandalorian and Grogu busca recuperar ese espacio en la pantalla grande que, para muchos, la franquicia perdió desde la llegada de Disney.

Claro que el que Star Wars: The Mandalorian and Grogu sea un producto derivado de una serie limitada le juega un poco en contra, pues por un lado es algo que resulta divertido, pero por otro, no se siente que cumpla con la expectativa.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Star Wars: The Mandalorian and Grogu oscila entre ser una película y un episodio especial Star Wars: The Mandalorian and Grogu no se detiene mucho en explorar a los personajes La dirección y propuesta de Star Wars: The Mandalorian and Grogu se defienden Los efectos de Star Wars: The Mandalorian and Grogu son muy buenos Star Wars: The Mandalorian and Grogu omite cosas que molestarán a los puristas

Star Wars: The Mandalorian and Grogu oscila entre ser una película y un episodio especial

Star Wars: The Mandalorian and Grogu oscila entre ser una película y un episodio especial.

No solo porque depende directamente de un producto previo que salió en otro formato, si no por el hecho que la obra mantiene en la mayoría de su desarrollo un estilo televisivo, como si estuviéramos viendo la “aventura en turno” más que una trama armada para dar cierre a esta etapa de la historia.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Disney)

La premisa es que “Mando” y Grogu son reclutados por la Nueva República para dar caza a los remanentes del Imperio, sirviendo de puente con otros productos de la franquicia; sin embargo, no se siente como tal.

Aunque la obra en su conjunto es divertida, la trama se agota en una serie de peleas espectaculares y problemáticas que al final del día o ya se vieron en el show o no van a ningún lado.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu no se detiene mucho en explorar a los personajes

Star Wars: The Mandalorian and Grogu no se detiene mucho en explorar a los personajes, pues asume que ya los conoces, así como sus dilemas morales.

Podemos ver esto principalmente en Pedro Pascal como Din Djarin, quien se va a lo seguro con su personaje; es decir, no ofrece nada que no se haya visto en las tres temporadas de la serie.

Si bien se le quiere dar un arco emocional ante el hecho de que no podrá estar siempre con Grogu, esto no avanza significativamente, ya que la película se interesa más en presentar nuevas criaturas y localizaciones.

Y lo mismo pasa con el resto de protagonistas, siendo el único a destacar Jeremy Allen White como Rotta el Hutt, cuya interpretación es poderosa y con varios matices, para un personaje que parecía unidimensional.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Disney)

La dirección y propuesta de Star Wars: The Mandalorian and Grogu se defienden

Más allá de que falle algo en lo dramático, la dirección y propuesta de Star Wars: The Mandalorian and Grogu se defienden, en parte gracias al conocimiento de Jon Favreau, quien fungió como director.

Al estar involucrado en la serie desde el inicio, conoce muy bien este mundo y sus personajes, por lo que se tiene una continuidad en sus personalidades y elementos circundantes.

Todo te parece bastante familiar, solo que ahora llevado al extremo gracias al nuevo formato en el que se desarrolla toda la trama.

Junto con esto Ludwig Göransson, entrega partitura que captura el estilo de los western y el terror de los 80’s, logrando que el espectáculo visual gane mucha más fuerza en la gran pantalla.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Disney)

Los efectos de Star Wars: The Mandalorian and Grogu son muy buenos

Si en algo no falla la saga, incluyendo esta película, es que los efectos de Star Wars: The Mandalorian and Grogu son muy buenos; notándose el gran presupuesto que Disney destinó a la obra.

Por un lado, Grogu continúa siendo el “arma secreta” de la franquicia, robándose cada escena en la que aparece, pues ahora tiene un papel más activo en las peleas, sin perder su atractivo adorable.

Esto gracias al uso de efectos prácticos y marionetas, que le dan un cierto sentimiento orgánico a la película que se combina muy bien con el CGI de la puesta en escena a mayor escala.

Aunque algunas personas podrían señalar que se abusa de los efectos por computadora, algo que ha sido un mal de la saga prácticamente desde el inicio del Siglo XXI.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Disney)

Star Wars: The Mandalorian and Grogu omite cosas que molestarán a los puristas

Yendo más al lado “fan”, Star Wars: The Mandalorian and Grogu omite cosas que molestarán a los puristas, esto debido a mantener el concepto de “aventura del día”.

Ya que se prioriza la aventura espacial por encima de expandir el universo de Star Wars, en un producto que parecía estar en hecho con ese propósito en un inicio.

No hay conexiones profundas con la cronología de la saga, siendo una historia independiente en toda la extensión de la palabra.

Fuera de una que otra mención o referencia, no hay nada que te dirija al resto de obras de la franquicia; cosa que los entusiastas del canon siempre anda buscando.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu ( Star Wars)

¿Vale la pena Star Wars: The Mandalorian and Grogu?

Star Wars: The Mandalorian and Grogu es, en esencia, una apuesta de Lucasfilm por recuperar el espíritu aventurero de la saga para que el público salga del cine con una sonrisa.

En general, Star Wars: The Mandalorian and Grogu es más un espectáculo de temporada que otra cosa, un blockbuster en toda la extensión de la palabra que logra divertir y entretener a las familias.

Lamentablemente, esto trae como consecuencia una falta de ambición emocional y dramática; además, el hecho de depender de algo preexistente en otro medio, la sitúan como una obra menor.

Si lo que quieres es una obra ligera que te deje un buen sabor de boca al salir del cine, sin lugar a dudas es una buena opción; pero si quieres algo más profundo apegado a la mitología de “La Guerra de las Galaxias”, te sentirás un poco frustrado.