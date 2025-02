Se ha reportado que Jeremy Allen White de 33 años de edad, estará en la nueva película de Star Wars en The Mandalorian and Grogu.

De acuerdo con un reporte de T he Hollywood Reporter , el actor Jeremy Allen White ha sido elegido para formar parte del elenco de The Mandalorian and Grogu.

Pero ¿cuál será el papel de Jeremy Allen White en la nueva película de Star Wars? Esto sabemos.

Este sería el papel de Jeremy Allen White en The Mandalorian and Grogu, nueva película de Star Wars

Como ya se reveló, varios medios de comunicación han revelado que Jeremy Allen White se ha unido al elenco de la próxima película de Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Según lo que se reveló, el actor conocido por la serie The Bear, ha sido fichado junto a Sigourney Weaver de 75 años de edad en la película de Jon Favreau.

Aparentemente, el papel que Jeremy Allen White tendrá en The Mandalorian and Grogu de Star Wars, será darle su voz al hijo de Jabba the Hut: Rotta the Hut.

Cabe recordar que Jabba the Hut apareció en Star Wars Episodio VI El Regreso del Jedi, y ahora su hijo regresará en la nueva entrega The Mandalorian and Grogu con la voz de Jeremy Allen White.

Mientras que su hijo, Rotta the Hut al que dará vida Jeremy Allen White, apareció en 2008 en la película animada The Clone Wars, misma que presentó a Ahsoka Tano.

En esta película se contaba como los Jedi tenían que rescatar al hijo de Jabba the Hut tras ser secuestrado por el Conde Dooku para desacreditar a la República.

En ese entonces, Rotta era un pequeño gusano por lo que los fans de Star Wars esperan que para The Mandalorian and Grogu, el hijo de Jabba the Hut ya sea un adulto e incluso el nuevo señor del crimen.

Rotta the Hut (Lucasfilm)

The Mandalorian and Grogu se estrenará en 2026 con Jeremy Allen White

Jeremy Allen White tendrá participación en la nueva película de Star Wars, The Mandalorian and Grogu como el hijo de Jabba the Hut.

Esta película será una continuación directa de la exitosa serie de Lucasfilm, The Mandalorian que también ha dado paso a otros spin-offs: El Libro de Boba Fett y Ahsoka.

Sin embargo, en esta ocasión la franquicia decidió regresar a los cines con The Mandalorian and Grogu, una serie que ha tenido gran éxito desde su emisión en 2019.

Para The Mandalorian and Grogu, Pedro Pascal de 49 años de edad regresará como protagonista junto al pequeño verde para el 22 de mayo del 2026.

The Mandalorian and Grogu se desarrolla después de la muerte de Jabba the Hut y el Imperio ha sido aparentemente derrotado, esperando que surja La Primera Orden.