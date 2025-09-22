Al fin se ha revelado el esperado tráiler para The Mandalorian & Grogu con el regreso del actor de 50 años de edad, Pedro Pascal y el también conocido como Baby Yoda.

Disfruta desde y el tráiler de The Mandalorian & Grogu y se uno de los tantos fans que ya se ha emociona por la nueva y esperada película de Star Wars; a continuación te dejamos el video:

Primer póster de The Mandalorian & Grogu confirma fecha de estreno para la película de Star Wars

Con la llegada del tráiler de The Mandalorian & Grogu también se tiene ya el primer póster oficial para la película de Star Wars.

Asimismo, este primer póster de The Mandalorian & Grogu confirma la fecha de estreno para la película de Star Wars para el 22 de mayo de 2026 en Estados Unidos.

Por lo que el 21 de mayo de 2026 llegaría la película de Star Wars, The Mandalorian & Grogu con su estreno en México.

A new adventure awaits.



Experience The Mandalorian and Grogu only in theaters May 22, 2026. pic.twitter.com/TB9oOTncij — Star Wars (@starwars) September 22, 2025

Elenco de The Mandalorian & Grogu, la nueva película que ya emociona a los fans de Star Wars

The Mandalorian & Grogu, la nueva película que ya emociona a los fans de Star Wars no solo tiene el regreso de Pedro Pascal al elenco como Din Djarin, ya que también se contará con las actuaciones de: