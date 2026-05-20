Star Wars: The Mandalorian and Grogu ya tiene su calificación en Rotten Tomatoes, y no es lo que muchos esperaban en realidad, pues con 60% de aprobación, es una de las más bajas de la franquicia.

De hecho, con la calificación de Star Wars: The Mandalorian and Grogu en Rotten Tomatoes, se ubica como la tercera peor película de toda la historia de la franquicia.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu tiene 60% en Rotten Tomatoes

Con 111 reseñas contabilizadas, Star Wars: The Mandalorian and Grogu logra por muy poco un 60% de promedio en su calificación de Rotten Tomatoes.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu en Rotten Tomatoes (Especial)

Algo que muchos pueden encontrar decepcionante, pues el 60% en Rotten Tomatoes es muy bajo para la expectativa alrededor de Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Si bien aún faltan algunas reseñas por contar, es poco probable que la calificación suba mucho más; es más fácil que esta baje al reprobatorio.

No solo eso, apenas está por encima de Star Wars: Clone Wars (película animada) y Star Wars: The Rise of Skywalker, consideradas las peores con 18% y 51% de promedio.

Claro que aún falta la calificación de la audiencia que podría mejorar la perspectiva alrededor del filme, pues al final es el público el que decide qué elevar y qué enterrar.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Disney)

¿Qué dicen en Rotten Tomatoes de Star Wars: The Mandalorian and Grogu?

En si el consenso en Rotten Tomatoes es que Star Wars: The Mandalorian and Grogu es una película divertida y entretenida; pero que no aporta mucho.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu no te da nada en cuanto historia, ni a la franquicia en general ni a la serie en la que se inspira la obra.

No hay una trama en sí ni un desarrollo de personajes, sintiéndose todo como una serie de secuencias inconexas pegadas una tras otra.

Sintiéndose más como una temporada reducida (o un capítulo gigante), más que como una obra realmente pensada para dar un espectáculo cinematográfico.

Es innegable: The Mandalorian y Grogu se siente como un episodio extendido. Si eso justifica o no el precio de una entrada de cine, depende de cada uno. Blunt Magazine

“The Mandalorian and Grogu” está bien; se parece más a la primera temporada de la serie que a la tercera, pero no logra capturar la misma magia y no hace ningún intento por tener personalidad propia. Bleeding Cool