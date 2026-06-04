Después de años de secuelas que fueron perdiendo fuerza, Scary Movie 6 logra algo que parecía imposible: recuperar la esencia de la película original y demostrar que todavía hay espacio para las grandes parodias en el cine comercial.

La nueva entrega de Scary Movie toma como base el cine de terror contemporáneo para construir una lluvia constante de referencias que van desde los éxitos del género de los últimos años hasta fenómenos de la cultura popular, franquicias de Hollywood y personajes que dominan la conversación en redes sociales.

Lo mejor es que estas referencias no se sienten forzadas ni aparecen únicamente para arrancar una sonrisa fácil; forman parte de una narrativa que mantiene el ritmo y aprovecha cada escena para lanzar una nueva broma.

Es por eso que te dejamos nuestra reseña de Scary Movie 6 de 5 puntos:

Regresa la esencia de la Scary Movie original Las referencias al cine de terror en Scary Movie son su mayor fortaleza El humor vuelve a ser salvaje y sin filtros, como la primera Scary Movie Scary Movie tiene algunos de los momentos más graciosos del año Scary Movie es una de las mejores parodias de los últimos años

Scary Movie 6 (Paramount)

1. Regresa la esencia de la Scary Movie original

Después de varias secuelas irregulares, Scary Movie 6 entiende perfectamente qué hizo funcionar a la franquicia desde el principio: burlarse de todo sin pedir disculpas. La película recupera el tono desenfadado, absurdo y provocador que convirtió a la primera entrega en un fenómeno de la cultura popular.

Uno de los mayores aciertos de Scary Movie 6 es entender que la franquicia siempre funcionó mejor cuando se atrevía a cruzar líneas con ese humor sin filtro que caracterizó a las primeras entregas y que, para bien o para mal, se ha vuelto cada vez más raro en las grandes producciones de estudio.

La sátira de Scary Movie 6 no se limita al terror: también apunta contra la política, las tendencias de internet, la cultura de la cancelación y varios de los debates sociales que dominan la actualidad. El resultado es una comedia que no busca agradar a todos y que encuentra buena parte de su identidad precisamente en esa decisión.

Scary Movie (Wayans Bros. Entertainment)

El humor vuelve a ser salvaje y sin filtros, como la primera Scary Movie

Scary Movie 6 construye gran parte de su humor a partir de películas de terror recientes, aunque también incorpora guiños a franquicias de Hollywood, series, celebridades, redes sociales y fenómenos virales. Lo mejor es que muchas de estas referencias están bien integradas a la historia y no se sienten como simples menciones gratuitas.

La cinta mantiene un ritmo frenético durante gran parte de su duración y cuando una referencia termina, otra aparece casi de inmediato. Algunas funcionan mejor que otras, pero la cantidad de aciertos es suficiente para mantener a la audiencia enganchada.

Scary Movie tiene algunos de los momentos más graciosos del año

Scary Movie 6 apuesta por una comedia que no intenta agradar a todo el mundo con un nivel de irreverencia que recuerda a los mejores momentos de la saga; esto seguramente generará opiniones divididas entre los espectadores.

Hay momentos en Scary Movie 6 que provocan carcajadas espontáneas y secuencias que parecen diseñadas para convertirse en temas de conversación a la salida del cine gracias a un ritmo muy dinámico y a varios chistes que funcionan mejor de lo esperado.

Incluso hay una referencia en particular que ha provocado aplausos en algunas funciones, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la película.

Scary Movie 6 (Paramount)

Scary Movie es una de las mejores parodias de los últimos años

Más allá de la nostalgia, Scary Movie 6 demuestra que todavía existe espacio para las grandes películas de parodia en el cine comercial, pues es divertida, atrevida y recupera la identidad de una franquicia que parecía agotada.

¿Vale la pena Scary Movie 6? Sí. Si disfrutaste las primeras películas de la saga y extrañabas una comedia dispuesta a burlarse de todo, esta nueva entrega es una de las mejores opciones del año.

No todos conectarán con su humor, pues quienes busquen una comedia moderada o políticamente cuidadosa podrían encontrar varios momentos incómodos; sin embargo, quienes crecieron con la saga y esperan una película dispuesta a burlarse de todo encontrarán exactamente lo que estaban esperando.

La cinta recupera la irreverencia, el descaro y la capacidad de sorprender que hicieron famosa a la franquicia, y más importante aún, demuestra que Scary Movie todavía puede hacer reír en una época donde las grandes parodias prácticamente habían desaparecido de la cartelera.

Puede que Scary Movie 6 no sea para todos los públicos, pero cumple su objetivo principal: hacer reír.