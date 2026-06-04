Si planeas ver Scary Movie 6 y te preguntas si vale la pena quedarte hasta el final de los créditos, la respuesta es sí, pues la nueva entrega de la popular franquicia de comedia incluye contenido adicional para los espectadores más pacientes, manteniendo la tradición de las bromas inesperadas que caracterizan a la saga.

Scary Movie 6, que vuelve a apostar por las parodias de las cintas de terror más populares de los últimos años, reserva una escena especial una vez que terminan los créditos principales.

Scary Movie 6 sí tiene escenas post créditos

Scary Movie 6 regresa a las salas de cine no solo coronándose como una de las mejores películas de parodia sin miedo a la funa o cancelación, regresando con ese humor irreverente que la caracterizó desde la primera entrega.

Y como era de esperarse, Scary Movie 6 cuenta con dos escenas post créditos: la primera se trata de una secuencia que hace referencia directa a Nosferatu, la película de vampiros dirigida por Robert Eggers que se convirtió en uno de los fenómenos del género de horror.

La escena lleva el característico humor absurdo de Scary Movie 6 al clásico personaje vampírico y funciona como un último chiste antes de abandonar la sala.

Scary Movie 6 (Paramount )

La segunda escena aparece durante los créditos de Scary Movie 6

Además de la escena post créditos relacionada con Nosferatu, Scary Movie 6 incluye otro momento extra mientras los créditos avanzan en pantalla.

En esta secuencia aparece el mayordomo de Scary Movie, quien protagoniza un gag adicional pensado para extender las risas unos minutos más. Aunque no aporta información relevante para la trama ni adelanta una posible continuación, sí funciona como un cierre cómico para los seguidores de la franquicia.

Por ello, quienes quieran disfrutar de todo el contenido que ofrece Scary Movie 6 deberán permanecer en sus asientos hasta el final, pues entre la parodia a Nosferatu y la aparición del mayordomo durante los créditos, la cinta tiene dos recompensas para los fans que decidan esperar hasta que la pantalla quede completamente en negro.