Scary Movie 6 lleva acumulado un 31% de calificación en Rotten Tomatoes, aunque eso no lo hace la peor de la saga.

Después de 13 años de espera, por fin llegó a cines una nueva entrega de Scary Movie. Sin embargo, la crítica no le ha dado buenos comentarios a la cinta de Michael Tiddes.

Scary Movie 6 obtiene 31% en Rotten Tomatoes

En el sitio Rotten Tomatoes, Scary Movie 6 consiguió una calificación de 31%. No obstante, la sexta entrega no es la peor de toda la franquicia, de acuerdo con las valoraciones hechas por los críticos:

Scary Movie 1 (2000): 52%

Scary Movie 3 (2003): 36%

Scary Movie 4 (2006): 34%

Scary Movie 6 (2026): 31%

Scary Movie 2 (2001): 13%

Scary Movie 5 (2013): 4%

Scary Movie 6 (Paramount )

Aunque la franquicia de Scary Movie se ha caracterizado por tener bajas puntuaciones, las cintas han conseguido ganarse al público.

Prueba de ello es la propia Scary Movie 6 que apeló a la nostalgia de la audiencia con antiguos personajes que regresan en esta entrega.

Sin embargo, la parodia de terror protagonizada por los hermanos Wayans parece que haber agotado nuevamente su formula en 2026.

Los comentarios sobre Scary Movie 6 indican que la cinta carece de creatividad y que no es tan graciosa como sus predecesoras.

Pese a todo, algunos destacan el trabajo de Anna Faris y Regina Hall, quienes logran tener buenos momentos en pantalla.