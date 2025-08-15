Las actrices Anna Faris y Regina Hall- de 54 años de edad- están emocionadas por regresar a Scary Movie 6.

El elenco de la sexta entrega de Scary Movie contará con la vuelta de dos de sus personajes más conocidos.

Confirman regreso de Anna Faris y Regina Hall a Scary Movie 6

Se reveló que Anna Faris- de 48 años de edad- y Regina Hall serán parte de Scary Movie 6. Ante ello, las actrices mostraron su emoción por regresar a la franquicia.

“Estamos ansiosas por devolverles la vida a Brenda y Cindy y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, nuevamente).” Anna Faris y Regina Hall

A través de su cuenta de Instagram, el Marlon Wayans- de 53 años de edad- confirmó la noticia.

Marlon Wayans compartió una foto de Anna Faris como Cindy Campbell y Regina Hall como Brenda Meeks en Scary Movie 1.

El actor también vuelve a Scary Movie para escribir un guión original y producir la nueva cinta, junto a sus hermanos:

Shawn Wayans, de 54 años

Keenen Ivory Wayans, de 67 años de edad

Cabe mencionar que los hermanos Wayans fueron parte de las primeras dos entregas de la franquicia.

La primera película fue todo un éxito taquillero y marcó la fórmula de parodiar películas de terror para una franquicia que se agotó con el tiempo.

Scary Movie contó con algunos problemas entre los hermanos Wayans y el estudio Miramax que se quedó con la franquicia.

No obstante, Miramax llegó a un acuerdo con los hermanos Wayans para darles más participación en el proyecto y buscar relanzarlo de nuevo.

De cualquier manera, se espera que haya una buena respuesta por parte del público hacia la película Scary Movie 6.

Especialmente por el regreso de figuras claves en su reparto como lo son Anna Faris y Regina Hall quienes entregaron escenas muy graciosas.

Detrás de Scary Movie 6 está también Rick Alvarez como parte de la producción de comedia.

Anna Faris y Regina Hall en Scary Movie 6 (Especial)

Fecha de estreno de la película Scary Movie 6

La película Scary Movie 6 tiene como fecha de estreno el 12 de junio 2026.

El largometraje llegará a la plataforma de streaming Paramount+.

Hasta el momento, se sabe que Scary Movie 6 comience su rodaje para octubre de este año.