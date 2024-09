The Last of Us temporada 2 reveló un nostálgico tráiler en donde presentó a los nuevos personajes de la serie de Max.

No cabe duda que una de las series más aclamadas de Max es The Last of Us, quien ha presentado el nuevo tráiler para la esperada temporada 2.

Pero no solo eso, sino que además de revelar la fecha de estreno de The Last of Us temporada 2, se han presentado nuevos personajes.

Es por eso que te damos los detalles de The Last of Us temporada 2, la esperada continuación de la serie de Max.

The Last of Us temporada 2 (Max)

The Last of Us temporada 2 revela nuevos personajes

The Last of Us temporada 2 estrenó su primer tráiler revelado su fecha de estreno y nuevos personajes.

Cabe recordar que The Last of Us temporada 2 está basado en el popular videojuego de Naughty Dog que se estrenó en 2013.

Por lo que los nuevos personajes introducidos a The Last of Us temporada 2, así como la trama y el final no son tan sorpresa para quienes lo jugaron con anterioridad.

Pero ¿quiénes son estos nuevos personajes que presentará The Last of Us temporada 2?

Durante el primer tráiler de The Last of Us temporada 2, se han revelado las participaciones de nuevos personajes como:

Katty Denver de 27 años de edad como Abby

Isabella Merced de 23 años de edad como Dina

Young Mazino de 33 años de edad como Jesse

Ariela Barrer de 25 años de edad como Mel

Tati Gabrielle de 28 años de edad como Nora

Spencer Lord de 45 años de edad como Owen

Danny Ramírez de 32 años de edad como Manny

Jeffrey Wright de 58 años de edad como Isaac

The Last of Us temporada 2 (Max)

¿Cuándo se estrena The Last of Us temporada 2?

Tal y como se dijo, The Last of Us temporada 2 estrena su primer tráiler en donde no solo revelan nuevos personajes, sino también épicos momentos del videojuego.

Tal es como la escena en donde Ellie toca la guitarra, la avalancha de infectados que ataca a Abby o la zona de esporas en el metro.

Pero además de estos momentos memorables del videojuego, la serie The Last of Us temporada 2 ha revelado su fecha de estreno.

Confirmado que The Last of Us temporada 2 se estrenará en algún punto del 2025, por lo que aún no dice qué día y qué mes.

Por lo que habrá que estar atentos a los canales oficiales de Max para saber cuándo será la fecha elegida de estreno para The Last of Us temporada 2.