Actualmente se encuentra en producción Scary Movie 6, marcando el regreso de la franquicia; es por ello que Marlon Wayans habló un poco al respecto.

Siendo uno de los creadores de la saga, Marlon Wayans adelantó que Scary Movie 6 mantendrá su estilo de hacer parodias de películas terror.

¿Cuáles serán las películas de las que se burlará Scary Movie 6?

De acuerdo con Marlon Wayans, estas serán las parodias que veremos en Scary Movie 6:

Nope

Heretic

Sinners

Longlegs

Get Out

Sé lo que hicieron el verano pasado (2025)

Scary Movie (Wayans Bros. Entertainment)

Aunque no serán las únicas películas, series o productos que tendrán su parodia en Scary Movie 6, de acuerdo con lo que mencionó el creador de la franquicia.

Recordemos que anteriores entregas también han hecho burla de obras de otros géneros, así como de fenómenos culturales en general.

Hay que señalar que no se adelantó nada de la trama, por lo que no se sabe cuál de estas películas tendrá la “trama” principal.

No olvidemos que la primera Scary Movie se basó en Scream y a partir de ahí construyó toda su comedia, lo mismo pasó con las siguientes entregas.

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6?

Otra cosa que se mencionó es que Scary Movie 6 se estrenará en cines de todo el mundo en junio del 2026, aunque sin dar una fecha exacta.

Esto quiere decir que los productores le tienen mucha fe a Scary Movie 6, pues llegará durante la temporada de verano, que es la más fuerte en el cine.

Aunque la saga lleva años en el congelador, y para muchos ya perdió relevancia, se está pensando en un estreno contenido a manera de contraprogramación.

En otras palabras, ser una opción para la gente que está saturada de los blockbusters de gran presupuesto y solo quieren una película sencilla para entretenerse.

Una muestra de esta contraprogramación en 2025 fue Otro Viernes de Locos, la cual fue un éxito para Disney gracias a su presupuesto reducido.

Lo cual le permitió competir perfectamente en contra de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos y Superman.