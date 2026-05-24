Christopher Nolan es conocido por desarrollar películas que se toman su tiempo para contar su historia y "La Odisea" no será la excepción.

Recientemente se dio a conocer que “La Odisea” de Christopher Nolan se acercará a las 3 horas de duración, siendo una de las películas más largas del director.

La Odisea (Universal)

¿Cuánto durará “La Odisea” de Christopher Nolan?

De acuerdo con la información oficial de Universal, “La Odisea” de Christopher Nolan tendrá una duración de 2 horas y 57 minutos, la segunda más larga en la carrera del director.

“La Odisea” de Christopher Nolan solo es superada en duración por Oppenheimer, obra que tiene un corte en cines de 3 horas y 8 minutos.

Algunos señalan que incluso se quedó corto en la duración de “La Odisea”, pues el texto es bastante extenso, además de que también se tomaron algunos pasajes de La Ilíada.

Por lo que podría haber salido un producto de mayor extensión, lo que demuestra la capacidad de síntesis del director para contar una de las historias más importantes de la cultura occidental.

Christopher Nolan siempre ha defendido que las películas “duren lo que tengan que durar”, estando en contra de los cortes innecesarios o las explicaciones extensas.

La Odisea (Universal)

¿Cuándo se estrenará “La Odisea” de Christopher Nolan?

“La Odisea” de Christopher Nolan se estrenará en México el próximo 16 de julio de 2026, siendo una de las películas más anticipadas del año.

Se espera que a pesar de su duración, “La Odisea” de Christopher Nolan sea un éxito en taquilla, tomando en cuenta que desde 2025 agotó los boletos para su exhibición en IMAX.

Algo que muestra el poder de convocatoria que tiene el director, así como la historia en sí misma, que sigue siendo fascinante a pesar del paso del tiempo.

El mismo director ha señalado que este es el filme más grande que ha realizado en su carrera, poniendo todo su empeño y maestría en el mismo.

Superando incluso a proyectos gigantescos como la misma Oppenheimer e Interestellar.