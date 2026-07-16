Como parte del estreno a nivel mundial habrá varias funciones de La Odisea en la Cineteca Nacional, esto en las tres sedes del organismo.

Lo interesante es que serán funciones en 35 mm, lo cual le dará una estética diferente a la película de Christopher Nolan.

Funciones de La Odisea en la Cineteca Nacional

La Odisea en la Cineteca Nacional contará con las siguientes funciones del viernes 17 al jueves 23 de julio en sus tres sedes:

Cineteca Nacional Chapultepec

12:30 p.m.

15:50 p.m.

19:10 p.m.

Cineteca Nacional de las Artes

13:00 p.m.

16:20 p.m.

19:40 p.m.

Cineteca Nacional México

19:30 p.m.

La Odisea en la Cineteca Nacional (Especial)

En todas estas funciones, la película se presentará en el mencionado formato de 35 mm.

Lamentablemente, en México no se podrá ver la versión de 70 mm IMAX, pues no existen ese tipo de proyectores en nuestro país, siendo un formato exclusivo para Estados Unidos.

Por otra parte, la versión comercial IMAX solo estará disponibles en exhibidoras a nivel nacional, que son las que cuentan con este tipo de formato.

Precio de La Odisea en la Cineteca Nacional

Si tienes planeado ir a ver La Odisea en la Cineteca Nacional en su formato de 35 mm, te gustará saber que el precio del boleto es de 70 pesos.

El costo aplica para todas las funciones en las tres sedes del organismo gubernamental, no habrá variaciones entre uno y otro.

Otra cosa a señalar es que los boletos ya pueden comprarse desde este jueves 16 de julio, por si quieres apartar tu boleto para ver la obra de Christopher Nolan en este formato.

La Odisea (Universal)

Por otra parte, la versión comercial de la película (IMAX y tradicional) ya está en exhibición en salas de todo el país, por si prefieres algo más convencional.

O bien, quieres ver una comparación entre todas las versiones en las que está disponible la película.