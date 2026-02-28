Disney Pixar se prepara para regresar con Hoppers: Operación Castor, una propuesta original después de varios años de secuelas que no han terminado de convencer al público en la taquilla.

Hoppers: Operación Castor se presenta como una comedia de aventuras con tintes de ciencia ficción y un marcado trasfondo ecológico. Aunque parece la fórmula clásica de Disney Pixar, hay algunos elementos arriesgados que la hacen interesante.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Hoppers: Operación Castor tiene una trama más compleja de lo que aparenta La protagonista de Hoppers: Operación Castor se siente humana Hoppers: Operación Castor aborda muy bien sus diferentes temáticas Visualmente Hoppers: Operación Castor es perfecta Algunos giros del tercer acto de Hoppers: Operación Castor llegan a ser innecesarios

Hoppers: Operación Castor tiene una trama más compleja de lo que aparenta

Hoppers: Operación Castor tiene una trama más compleja de lo que aparenta, pues no se trata solo de dar una propuesta ecológica o animalista, como sugeriría el marketing de la película.

La premisa de la película nos muestra a una adolescente llamada Mabel que utiliza una tecnología experimental que le permite transferir su mente a un cuerpo robótico de castor.

Esto con el objetivo de salvar hábitats naturales y establecer un puente de comunicación entre humanos y animales. Sin embargo, esto la lleva a descubrir lo complejo y salvaje del mundo animal.

Al mismo tiempo que se hace un señalamiento a las estructuras de poder, así como al egoísmo propio humano, que impera incluso cuando se quiere hacer lo correcto.

La protagonista de Hoppers: Operación Castor se siente humana

Uno de los grandes aciertos de la película es que la protagonista de Hoppers: Operación Castor se siente humana; tiene un gran arco de desarrollo y se muestran tanto sus aciertos como errores.

Aunque busca hacer las cosas de forma correcta, Mabel está lejos de ser una joven inocente, pues básicamente piensa que el fin justifica los medios y no mide las consecuencias de sus actos.

Sin embargo, eso es lo que la lleva a evolucionar a lo largo de la obra, aprendiendo que las cosas no dependen solo de las buenas intenciones o de deseos personales; esto a la larga puede herir a seres queridos y personas que confían en uno.

Mabel nos enseña que lo importante no es “no cometer errores”, si no aceptarlos y tratar de enmendar las cosas cuando reconocemos que hicimos mal.

Hoppers: Operación Castor aborda muy bien sus diferentes temáticas

Hoppers: Operación Castor aborda muy bien sus diferentes temáticas, incluso aquellas que parten de la ciencia ficción.

De entrada la película nos muestra el eterno dilema entre el progreso humano y la preservación ambiental, viendo las implicaciones de uno y otro, donde se debe de encontrar un punto de equilibrio entre ambos.

Por otra parte, tenemos el cómo Mabel experimenta la vida desde otra especie, lo que abre reflexiones sobre empatía. Pero no solo para con los animales, sino también para con nosotros mismos, saber escuchar a los otros.

Además de explorar la temática juvenil y la búsqueda de identidad, algo que pocas veces ha sido parte de las temáticas de Pixar. ¿Qué pasa cuándo lo que le da sentido a tu vida se ve amenazado?

¿Es válido pasar por encima de los demás solo para proteger algo que sientes como tuyo, aunque en teoría estés del lado correcto?

Visualmente, Hoppers: Operación Castor es perfecta

Esto es algo en lo que nunca ha fallado Pixar, pero hay que decir que visualmente Hoppers: Operación Castor es perfecta, siendo otro logro técnico del estudio.

La animación es colorida y fluida en todo el metraje de la película, destacando en todo sus efectos visuales y partículas; más si tomamos en cuenta que casi todos los protagonistas son animales.

Los cuales están sumamente detallados y tienen su propia personalidad que luce desde su apariencia física, siendo reconocibles a primera vista.

Si no te ha convencido la historia, por lo menos puedes estar seguro que la animación te enamorará desde el primer momento, lo cual hace que valga mucho la pena verla en cines.

Algunos giros del tercer acto de Hoppers: Operación Castor llegan a ser innecesarios

Aunque es una buena película, está lejos de ser perfecta, pues algunos giros del tercer acto de Hoppers: Operación Castor llegan a ser innecesarios, alargando de más la película.

No les podemos adelantar spoilers, solo les diremos que hay una cuestión con el villano de la película que no se siente que encaje del todo bien en la trama, aunque esta se esfuerce por justificarlo.

Si bien esto deriva en lo que podría ser el clímax de la película, se pudo haber resuelto de otra manera, que no se sintiera forzada.

Aún así, no afecta el resultado general de la película, que se mantiene como una de las más entretenidas y divertidas de este inicio de año.

¿Vale la pena Hoppers: Operación Castor?

Hoppers: Operación Castor se perfila como la película familiar del primer tercio de 2026, gracias a su excelente combinación de historia, temática y animación con la calidad de Disney Pixar.

La propuesta original de Hoppers: Operación Castor la diferencia de las secuelas que dominan la cartelera, sin olvidar que logra equilibrar la comedia ligera con un mensaje profundo.

Pixar apuesta por un híbrido entre tecnología y naturaleza , que al mismo tiempo nos habla de cómo se ordena un Estado y del ego que puede hacer que traicionemos nuestros propios ideales.

En un panorama donde las franquicias reinan, Hoppers podría convertirse en el recordatorio de que Pixar aún tiene la capacidad de sorprender con historias originales y culturalmente relevantes.