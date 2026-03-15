Tal y como se esperaba, Hoppers de Disney Pixar se mantiene como la película más taquillera del fin del invierno, aunque seguida muy de cerca del estreno de la semana No te olvidaré de Universal.

Al mismo tiempo que en esta semana tenemos la despedida de la polémica Cumbres Borrascosas y la sorprendente GOAT que sigue sumando a su causa.

Hoppers se mantiene en primer lugar de taquilla

Con 164 millones de dólares (2.9 mil mdp) en todo el mundo, Hoppers de Disney Pixar mantiene el primer lugar en taquilla una semana más, con buenos pronósticos por delante.

Si bien el presupuesto de 150 mdd (2.6 mil mdp) evitarían que Hoppers sea un éxito arrasador, tiene amplias posibilidades de recuperar su inversión y quedar en un punto de equilibrio, algo que las películas de Pixar no logran hace tiempo.

Hoppers: Operación Castor (Disney)

Sin embargo, el filme de los castores debe de asegurar una buena taquilla en dos semanas, pues la sombra de Super Mario Galaxy se comienza a hacer más grande y le quitaría una buena parte de su audiencia.

Por lo menos durante todo marzo no tendrá competencia, así que podría lograr una cifra superior a los 200 mdd (3.5 mil millones de pesos).

No te olvidaré empieza con el pie derecho en taquilla

El estreno de la semana es No te olvidaré de Universal, la cual logró 28 mdd (501 mdp) en todo el mundo; que aunque parece poco, es una muy buena apertura.

No te olvidaré tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares (448 mdp), por lo que en solo un fin de semana cubrió sus gastos de producción.

Además en lo que resta de marzo no tendrá competencia, pues no hay comedias románticas en las próximas semanas; aunque Proyecto Fin del Mundo podría quitarle un poco de audiencia.

Aún así, todo apunta a que tendrá un muy buen desempeño en la taquilla mundial en los primeros días de primavera.

No te olvidaré (Universal)

Cumbres Borrascosas y GOAT se despiden de la taquilla con gran éxito

Las películas que se comienzan a retirar de cartelera esta semana son Cumbres Borrascosas de Warner Bros. y GOAT de Sony, las dos con muy buenos números.

Aunque Cumbres Borrascosas se “desbarrancó” luego del 14 de febrero, su impulso inicial fue suficiente para que ahora tenga 220 mdd (3.9 mil mdp), de un presupuesto de 80 mdd (1.4 mil mdp), lo que asegura un buen regreso de la inversión.

Por el otro lado GOAT, que inició lento debido al mismo Día de San Valentín, tuvo una gran remontada, logrando hasta el momento 167 mdd (2.9 mil millones de pesos), de un presupuesto también de 80 mdd (1.4 mil mdp).

Aunque la película animada de Sony no tendrá un gran regreso de inversión, por lo menos aseguró el no perder dinero y que una buena cantidad de la audiencia le dio una oportunidad a esta historia original.