Hoppers: Operación Castor de Pixar abrió fuerte en taquilla en su primer fin de semana, aunque aún tiene un largo camino por recorrer; sin embargo, hay una buena oportunidad de que se convierta en un éxito para Disney.

Por su parte, La Novia se hundió completamente, convirtiéndose en el primer gran fracaso de Warner Bros. en más de un año; mientras que Scream 7 se mantuvo firme ante la llegada de los estrenos de la semana.

Hoppers: Operación Castor tiene la mejor taquilla para una película original de Pixar desde Coco

Luego de varios tropiezos, parece que Pixar se comienza poco a poco a levantar con el estreno de Hoppers: Operación Castor, la cual hizo unos muy buenos 1.5 mil millones de pesos en todo el mundo.

Si bien puede parecer un fracaso, pues el presupuesto de Hoppers: Operación Castor es de 2.68 mil millones de pesos, necesitando 8 mil millones de pesos para ser un éxito, hay que tener en cuenta que las películas de Pixar logran reponerse con el paso del tiempo.

Hoppers de Disney y Pixar (Pixar / Disney)

De hecho, Hoppers: Operación Castor es la película original de Pixar con mejor taquilla desde Coco , la cual logró 14.7 mil millones de pesos al final de su recorrido en carteleras del mundo.

Dado que Super Mario Galaxy, su única competencia, se estrenará dentro de un mes, la nueva entrega de Pixar tiene el camino libre para hacer una muy buena taquilla.

La Novia no pudo hacer nada en taquilla frente a Hoppers: Operación Castor

El otro estreno del fin de semana, junto a Hoppers: Operación Castor, fue La Novia de Warner Bros., que es un absoluto fracaso en todo el mundo con una taquilla de 232 millones de pesos.

El presupuesto de La Novia fue de 1.6 mil millones de pesos, necesitando alrededor 4.8 mil mdp para ser un éxito, algo que no logrará en ningún escenario posible.

De hecho, la película de Warner Bros. debutó en el cuarto lugar de taquilla incluso por abajo de GOAT, que se estrenó hace casi un mes y sigue sorprendiendo con sus 2.61 mil mdp.

Si bien no tiene competencia hasta la llegada de Proyecto Fin de el Mundo el 19 de marzo, no parece que este filme pueda remontar en cartelera.

La Novia (Warner Bros.)

Scream 7 resistió la llegada de Hoppers: Operación Castor

Finalmente, la criticada Scream 7 se mantiene en el gusto del público, pues no tuvo muchos problemas con la llegada de Hoppers: Operación Castor; acumulando ya 149 mdd (2.66 mil millones de pesos) en dos semanas de exhibición.

Con un presupuesto de 805 mdp, Scream 7 es otro éxito dentro de la franquicia, que sin lugar a dudas tiene muy contenta a la gente en Paramount.

Dado que no hay otras películas de terror en puerta, es casi un hecho que seguirá sumando varios millones más en las siguientes semanas.

No debería de sorprendernos que en poco tiempo, la misma Paramount confirme una octava entrega de la franquicia.