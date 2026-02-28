Hoppers: Operación Castor, la nueva película de Disney Pixar, ya está en cines de México. Al ser una película animada familiar, muchos preguntan si tiene escenas postcréditos.

Si planeas ir a ver Hoppers: Operación Castor, aquí te diremos si tiene escenas extras por las que debas de quedarte después del fin de la historia.

Hoppers: Operación Castor (Disney)

¿Hoppers: Operación Castor tiene escenas postcréditos?

Hoppers: Operación Castor sí tiene escenas postcréditos, por lo que te tendrás que quedar incluso después del final de corte principal.

Tendrás que hacer mucho acopio de paciencia, pues Hoppers tiene dos escenas extras; una después del nombre del director y actores de voz, la otra hasta que pasan todos los responsables de la película.

Afortunadamente, para que la espera no se te haga tan larga, Disney Pixar insertó algunas imágenes y extras graciosos protagonizados por los animales que hacen más amenos los créditos.

Aunque si no tienes intención de verlas, te podemos adelantar que son solo un par de chistes, nada que afecte a la trama en general ni apunte a una segunda parte o algo por el estilo.

Hoppers: Operación Castor (Disney)

¿Cómo son las escenas postcréditos de Hoppers: Operación Castor?

Sin darte muchos spoilers, te diremos un poco de cómo son las escenas postcréditos de Hoppers: Operación Castor, ya sea que las quieras ver o no en el cine.

La primera escena extra sucede después del nombre de los actores de voz, y muestra a algunos de los animales protagonistas de la película interactuando entre ellos y con un dispositivo tecnológico.

La segunda escena postcréditos muestra a uno de los humanos de la película, el cual solo aparece una vez en la misma; en la secuencia extra los animales le ayudan con algo que quedó pendiente.

Fuera de estas dos escenas no hay nada extra en el filme, ya será tu decisión si te quedas a verlas o prefieres irte luego que Mabel salga de la pantalla.