Disney y Pixar preparan el regreso de una de sus películas más queridas: Coco 2, la secuela del éxito animado del 2017 y la cual se espera se estrene en 2029 en cines.

El anuncio del próximo estreno de la secuela de Coco forma parte de una nueva ola de proyectos del estudio que incluye continuaciones de varias franquicias populares, entre ellas:

Los Increíbles 3

Monsters, Inc.

Coco 2 ya está en desarrollo y se estrenaría en 2029

Pixar ha confirmado recientemente las secuelas en las que ya trabaja; entre ellas figura Coco 2, la cual se espera que se estrene hasta 2029.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la secuela de Coco se encuentra actualmente en etapas tempranas de desarrollo, por lo que todavía no se han revelado detalles de la trama.

Sin embargo, Disney adelantó que el proyecto volverá a reunir a parte del equipo creativo original, entre ellos destacan el director Lee Unkrich y el codirector Adrian Molina, responsables de la primera película; Mark Nielsen participará como productor.

La película de Coco, estrenada en 2017, contó la historia de Miguel, un niño mexicano apasionado por la música que viaja accidentalmente al Mundo de los Muertos para descubrir la verdad sobre su familia.

La película fue un éxito global, recaudó más de 800 millones de dólares y ganó dos premios Oscar, incluyendo:

Mejor Película Animada Mejor Canción Original por “Remember Me”

Cabe mencionar que el anuncio de Coco 2 forma parte de la estrategia reciente de Pixar de continuar algunas de sus historias más exitosas, reforzando su catálogo con historias conocidas por el público mientras desarrolla nuevas películas originales.