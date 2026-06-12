Te contamos quién es Elizabeth Olsen, actriz de Marvel y hermana de las gemelas Olsen.

Por su personaje de Bruja Escarlata, Elizabeth Olsen es una de las interpretes más queridas por los fans.

¿Quién es Elizabeth Olsen?

Elizabeth Chase Olsen, conocida como Elizabeth Olsen, es una actriz estadounidense, hermana menor de Mary-Kate y Ashley Olsen.

Su carrera es conocida por ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

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¿Cuántos años tiene Elizabeth Olsen?

En la actualidad, Elizabeth Olsen tiene 37 años de edad. Nació el 16 de febrero de 1989 en Sherman Oaks, California.

Elizabeth Olsen (Tomada de video)

¿Quién es el esposo de Elizabeth Olsen?

El esposo de Elizabeth Olsen es el músico Robbie Arnett. La pareja se conoció en 2017 aunque se casó poco antes de la pandemia de Covid-19.

Elizabeth Olsen en 'WandaVision' (Disney+)

¿Qué signo zodiacal es Elizabeth Olsen?

Por su fecha de nacimiento, Elizabeth Olsen pertenece al signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Elizabeth Olsen?

Elizabeth Olsen será mamá por primera vez en 2026 junto a su esposo Robbie Arnett. La actriz fue vista embarazada en Los Ángeles.

'WandaVision' (Disney+)

¿Qué estudió Elizabeth Olsen?

Se sabe que Elizabeth Olsen estudió actuación en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, obteniendo una Licenciatura en Bellas Artes.

También cursó estudios en Atlantic Theater Company y estuvo de intercambio en la Escuela de Teatro de Moscú, en Rusia.

¿En qué ha trabajado Elizabeth Olsen?

La carrera de Elizabeth Olsen comenzó desde que era niña en producciones de sus hermanas Mary-Kate y Ashley.

El primer papel importante de Elizabeth Olsen llegó para el 2011 con la película Martha Marcy May Marlene, donde se llevó los aplausos por su interpretación.

Con el paso de los años, Olsen ha consolidado su carrera en diversas producciones de cine y televisión

Poderes ocultos (2012)

Amor y letras (2012)

Very Good Girls (2013)

Old Boy: Día de venganza (2013)

Amores asesinos (2013)

Una pasión oculta (2013)

Godzilla (2014)

Avengers: Era de Ultrón (2015)

Capitán América: Civil War (2016)

Muerte Misteriosa (2017)

Kodachrome (2017)

Ingrid cambia de rumbo (2017)

Sorry for your Loss (2018)

Avengers: Infity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

WandoVision (2021)

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022)

Amor y Muerte (2023)

Las tres hijas (2023)

La evaluación (2024)

Eternidad (2025)