Margot Robbie es una actriz y productora australiana que se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de Hollywood gracias a su participación en grandes producciones y películas independientes.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Robbie ha desarrollado una importante faceta como productora. A través de LuckyChap Entertainment, compañía que fundó en 2014, ha impulsado proyectos centrados en historias protagonizadas por mujeres, entre ellos Yo, Tonya, Promising Young Woman y Barbie.

¿Quién es Margot Robbie?

Margot Elise Robbie nació en Australia y comenzó su carrera como actriz en producciones televisivas de su país antes de dar el salto a Hollywood. Su reconocimiento internacional llegó con El lobo de Wall Street (2013), película dirigida por Martin Scorsese en la que compartió créditos con Leonardo DiCaprio.

Posteriormente, interpretó a Harley Quinn en distintas películas del universo de DC y recibió nominaciones al Óscar por sus actuaciones en Yo, Tonya y Bombshell, además de una tercera nominación por su trabajo como productora de Barbie.

En 2023 protagonizó Barbie, dirigida por Greta Gerwig, cinta que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de ese año y reforzó su posición como una de las principales estrellas de Hollywood.

¿Qué edad tiene Margot Robbie?

Margot Robbie tiene 36 años. Nació el 2 de julio de 1990 en Dalby, Queensland, Australia.

¿Margot Robbie tiene pareja?

Sí. Margot Robbie está casada con Tom Ackerley, productor británico con quien se conoció durante el rodaje de Suite Francesa. La pareja contrajo matrimonio en 2016 en Australia.

¿Qué signo zodiacal es Margot Robbie?

Margot Robbie es Cáncer, debido a que nació el 2 de julio.

¿Margot Robbie tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre hijos de Margot Robbie.

¿Qué estudió Margot Robbie?

Margot Robbie estudió en Somerset College, en Gold Coast, Australia. No se tiene registro público de que haya cursado una licenciatura universitaria, pues comenzó a desarrollar su carrera profesional como actriz desde joven.

¿En qué ha trabajado Margot Robbie?

Margot Robbie ha desarrollado su carrera principalmente como actriz y productora. Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

City Homicide (2008): debut televisivo.

Neighbours (2008-2011): serie australiana con la que ganó popularidad en su país.

About Time (2013): una de sus primeras participaciones en cine internacional.

El lobo de Wall Street (2013): interpretó a Naomi Lapaglia.

Suite Francesa (2014): producción en la que conoció a Tom Ackerley.

La leyenda de Tarzán (2016): interpretó a Jane Porter.

Escuadrón Suicida (2016): debutó como Harley Quinn.

Yo, Tonya (2017): protagonizó a la patinadora Tonya Harding y obtuvo su primera nominación al Óscar.

Érase una vez en Hollywood (2019): interpretó a Sharon Tate en la cinta de Quentin Tarantino.

Bombshell (2019): actuación que le valió una segunda nominación al Óscar.

Birds of Prey (2020): retomó el papel de Harley Quinn.

The Suicide Squad (2021): volvió a interpretar al personaje de DC.

Babylon (2022): protagonizó a Nellie LaRoy.

Barbie (2023): protagonizó a Barbie y participó como productora.

Queen of the Air (2026): interpretó a Lillian Leitzel.

En 2014, Robbie fundó LuckyChap Entertainment, productora desde la que ha participado en proyectos como:

Yo, Tonya (2017)

Promising Young Woman (2020)

Barbie (2023)

Birds of Prey (2020)