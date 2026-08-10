A casi 40 años de carrera, Uma Thurman ha participado en grandes películas como Pulp Fiction, Kill Bill, Batman y Robin, Los miserables y Los Vengadores.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre la actriz estadounidense con gran presencia en Hollywood.

¿Quién es Uma Thurman? Actriz de Estados Unidos

Uma Karuna Thurman es una actriz y exmodelo estadounidense que ingresó al cine en 1987. Ha trabajado tanto en producciones de bajo presupuesto, como en superproducciones de grandes estudios.

Su público la ha disfrutado en dramas, películas de ciencia ficción, acción, suspenso y comedias románticas.

Uma Thurman (@umathurman / Instagram)

¿Qué edad tiene Uma Thurman? Actriz de Estados Unidos

Uma Thurman nació en Boston, Massachusetts, el 29 de abril de 1970, actualmente tiene 56 años de edad.

¿Quién es el esposo de Uma Thurman? Actriz de Estados Unidos

Uma Thurman actualmente no está casada. En el pasado tuvo dos matrimonios:

Con Gary Oldman, de 1990 a 1992.

Con Ethan Hawke, de 1998 a 2005.

¿Qué signo zodiacal es Uma Thurman? Actriz de Estados Unidos

Uma Thurman nació bajo el signo zodiacal de tauro.

Uma Thurman (@umathurman / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Uma Thurman? Actriz de Estados Unidos

Uma Thurman tiene tres hijos:

Maya Ray Hawke, fruto de su relación con Ethan Hawke

Levon Roan Thurman-Hawke, fruto de su relación con Ethan Hawke

Luna Thurman-Busson , fruto de su relación con el empresario Arpad Busson

¿Qué estudió Uma Thurman? Actriz de Estados Unidos

Uma Thurman no tiene estudios universitarios . A los 17 años dejó sus clases en la Professional Children’s School de Nueva York para adentrarse de lleno al mundo de la actuación y el modelaje.

¿En qué ha trabajado Uma Thurman? Actriz de Estados Unidos

Uma Thurman debutó en el cine en 1987 con las películas Johnny Be Good y Kiss Daddy Goodnight.

La fama internacional le llegó con Pulp Fiction, donde trabajó con Quentin Tarantino en 1994.

Uma Thurman (@umathurman / Instagram)

Continuó en la meca del cine con filmes como:

Gattaca (1997)

Batman y Robin (1997)

Los miserables (1998)Los vengadores (1998)

Kill Bill Volumen 1 (2003)

Kill Bill Volumen 2(2004)

Mi súper exnovia (2006)

La boda (2010)

Nymphomaniac Volumen 1 (2013)

Nymphomaniac Volumen 2 (2014)

Oh, Canada (2024)

The King of Kings (2025)

La vieja guardia 2 (2025)

Pretty Lethal (2026)

En televisión marcó su huella en series y programas como:

A muppets christmas: Letters o Santa

American Dad!

Imposters

Suspicion

Super Pumped

Dexter: resurrección