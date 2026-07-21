Te contamos quién es Lupita Nyong’o, la actriz ganadora del Oscar y estrella de Hollywood.

A lo largo de su carrera, Lupita Nyong’o ha mostrado su versatilidad al interpretar diversos roles en producciones que van desde el drama hasta el terror.

¿Quién es Lupita Nyong’o?

Lupita Amondi Nyong’o Buyues una actriz keniana-mexicana. Actualmente vive en Estados Unidos.

Su carrera es reconocida por ganar el Premio Oscar en 2014 en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en 12 años esclavo.

Lupita Nyong'o (Mike Blake / Reuters)

¿Cuántos años tiene Lupita Nyong’o?

Lupita Nyong’o tiene 43 años de edad. Nació el 1 de marzo de 1983 en la Ciudad de México.

¿Quién es el esposo de Lupita Nyong’o?

En la actualidad, Lupita Nyong’o no está casada. Anteriormente, tuvo una relación con Joshua Jackson.

Lupita Nyong’o (@lupitanyongo / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Lupita Nyong’o?

Lupita Nyong’o pertenece al signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Lupita Nyong’o?

Lupita Nyong’o no tiene hijos.

¿Qué estudió Lupita Nyong’o?

Se sabe que Lupita Nyong’o estudió una licenciatura en cine y teatro en el Hampshire College de Massachusetts, Estados Unidos.

En 2012, cursó una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Arte Dramático de Yale.

Lupita Nyong’o (@lupitanyongo / Instagram)

¿En qué ha trabajado Lupita Nyong’o?

Mientras estudiaba su licenciatura, Lupita Nyong’o trabajó como asistente de producción y becaria en diversas producciones.

En 2008 regresó participó en la televisión nigeriana con la serie Shuga.

Como tesis de grado, presentaría el cortometraje In My Genes que se exhibió en el Festival de Cine Africano de Nueva York en 2010.

Tras graduarse de Yale, Lupita Nyong’o fue elegida para actuar en 12 años esclavo, lo que le valió ganar el Oscar y nominaciones al Globo de Oro y los SAG Awards.

Las películas más conocidas en las que ha actuado Lupita Nyong’o son:

Star Wars: El despertar de la fuerza (2015)

El libro de la selva (2016)

Reina de Katwe (2016)

Star Wars: Los últimos Jedi (2017)

Black Panther (2018)

Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019)

Little Monster (2019)

Nosotro (2019)

Black Panther (2022)

Agentes 355 (2022)

Un lugar en silencio: Día uno (2024)

Robot salvaje (2024)

La Odisea (2026)

Lupita Nyong’o (@lupitanyongo / Instagram)

Lupita Nyong’o presume playera de la Selección Mexicana en final del Mundial 2026

Lupita Nyong’o se viralizó en redes sociales por asistir a la final del Mundial 2026 portando la playera de la Selección Mexicana.

La actriz lució el jersey del Tricolor en el estadio Nueva York en el partido de Argentina vs España al que acudió acompañada del comediante Trevor Noah.

Lupita Nyong’o (@lupitanyongo / Instagram)

Con ello, Lupita Nyong’o se mostró orgullosa de sus raíces mexicanas al haber nacido en nuestro país.

En redes, Lupita Nyong’o recibió comentarios de la afición mexicana que amó el gesto de la ganador del Oscar.