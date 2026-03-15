¿Qué película ganará el Oscar 2026? Te damos la predicción de Rotten Tomatoes.

Previo a la edición 98 de los Premios Oscar, el portal especializado en cine Rotten Tomatoes publicó un revelador ranking de las cintas que compiten en la categoría de Mejor Película.

La predicción de Rotten Tomatoes sobre la película que ganará el Oscar 2026

A través de redes sociales, Rotten Tomatoes publicó un listado con los largometrajes que compiten a Mejor Película en los Oscar 2026.

El ranking está ordenado de acuerdo a las calificaciones que tienen las cintas en Rotten Tomatoes, generando sorpresa, ya que en primer lugar aparece el Agente Secreto con 98% de calificación de parte de la crítica.

El listado de Rotten Tomatoes quedó así:

El Agente Secreto: 98%

Sinners: 97%

Sentimental Value: 95%

Train Dreams: 94%

One Battle After Another: 94%

Marty Supreme: 93%

Bugonia: 87%

Hamnet: 87%

Frankenstein: 85%

F1: La Película: 82%

¿Qué película ganará el Oscar 2026? La predicción de Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes / X)

La publicación de Rotten Tomatoes ha sido considerada una predicción de lo que podría pasar en los Oscar 2026, la nota más alta de los especialistas.

No obstante, la predicción de Rotten Tomatoes parece algo poco probable, ya que la competición por la estatuilla de la Academia sería entre Sinners y One Battle After Another.

Ahora bien, donde El Agente Secreto sí tiene oportunidades de ganar sería en Mejor Película Internacional, aunque deberá superar a Sentimental Value.

Incluso, el protagonista de El Agente Secreto, Wagner Moura, compite en Mejor Actor.

¿De qué trata la película El Agente Secreto? Trama de la candidata a los Oscar 2026

El Agente Secreto es una película brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Se trata de un trhiller que nos lleva a 1977 durante la dictadura brasileña.

En ese contexto, Marcelo huye de su pasado e intenta escapar de la ciudad de Recife para reconstruir su vida junto a su hijo.

Durante su búsqueda por escapar, Marcelo será perseguido por las fuerzas gubernamentales.