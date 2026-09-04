Leonora Ann Darby, la productora de “Obsesión”, presentó una demanda en contra de los responsables de la película y fundadores de Tea Shop Productions, debido a que no recibió participación de las ganancias.

De acuerdo con la demanda de Leonora Ann Darby, ella llegó a un acuerdo donde todos se irían a partes iguales con las ganancias de “Obsesión”, cosa que no se cumplió.

Obsesión (Universal)

La productora de “Obsesión” acusa a Tea Shop Productions de incumplimiento

Leonora Ann Darby señala que James Harris y Mark Lane de Tea Shop Productions, no cumplieron con su parte del acuerdo alrededor de las ganancias de “Obsesión”.

En su demanda, Leonora Ann Darby menciona que fue contratada en 2019 por Tea Shop Productions, quedando implícito desde ese momento que era una asociación a partes iguales.

Señalando que llegó a acuerdos verbales y por escrito, donde se establecía que recibiría un tercio de las ganancias de las películas en las que se viera involucrada.

Para “Obsesión”, ella estuvo presente en la etapa de post producción, la cual se estaba complicando en demasía, ayudando al director Curry Baker a recuperar el control.

Además de completar el proyecto afirma que, sin su ayuda, el filme no habría alcanzado la taquilla de más de 500 mdd en todo el mundo.

Obsesión (Universal)

Productora de “Obsesión” señala que solo recibió un bono por la película

En su demanda, Leonora Ann Darby afirman que al momento de liberar “Obsesión”, solo recibió el pago inicial y un bono de 300 mil dólares.

Quedando fuera de la participación de la taquilla de “Obsesión” en etapas posteriores del desarrollo de la película en la taquilla mundial.

Afirmando que de tener una participación, la suma de dinero obtenida habría sido considerablemente mayor a lo que recibió en un inicio.

De momento, no ha habido una respuesta de parte de los fundadores de Tea Shop Productions al respecto de la demanda presentada por la co productora de “Obsesión”.