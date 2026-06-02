Universal se anotó un éxito inesperado con “Obsesión”, pues la película ha sido todo un éxito desde su estreno y apunta a una taquilla 500 veces superior a su presupuesto.

Tanto así que “Obsesión” podría convertirse en la película con mayor promedio de ganancias en el año, incluso superando a posibles éxitos como Spider-Man: Un Nuevo Día y Avengers: Doomsday.

Obsesión (Universal)

“Obsesión”lleva un gran paso en taquilla a dos semanas de su estreno

Si bien la película tienden a bajar tras su estreno, “Obsesión” ha aumentado su recaudación cada semana, algo pocas veces visto.

Al momento “Obsesión” suma 2.6 mil millones de pesos en taquilla, de un presupuesto de 13 mdp, aunque otros reportes señalan que fue un millón de dólares.

De ahí que se mencione que tendrá una taquilla 500 veces superior al costo total de la producción, pues analistas estiman que alcanzará los 400 mdd (6.9 mil mdp).

Hay que señalar que nadie esperaba esto al momento del estreno, pues se creía que sería una película menor al estar en medio de estrenos de franquicias fuertes.

Sin embargo, la obra de Universal ha salido avante dentro de los estrenos de mayo de 2026.

Obsesión (Universal)

“Obsesión” superó a Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Tal es el éxito de “Obsesión”, que incluso logró superar a Star Wars: The Mandalorian and Grogu en promedio de recaudación, sin ningún problema.

Aunque Star Wars: The Mandalorian and Grogu lleva 246 mdd (4.2 mil mdp) en todo el mundo —una cifra mayor que “Obsesión”— el problema es que su presupuesto es de 165 mdd (2.8 mil mdp).

La obra de Disney necesita unos 500 mdd (8.6 mil mdp) para ser un éxito, mientras que la de Universal está en números verdes desde hace varios días.

Siguiendo con la taquilla semana, Backrooms se posiciona como otro éxito en su estreno gracias a sus 117 mdd (2 mil mdp) de un presupuesto de 10 mdd (173 mdp).

Mientras que Michael se va retirando de las salas con sus increíbles 847 mdd (14.7 mil mdp), superando con creces su presupuesto de 200 mdd (3.4 mil mdp).