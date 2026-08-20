Aunque ya van 3 meses de su estreno en cines, Obsesión sigue acumulando récords en la taquilla mundial, siendo ya la película original más exitosa de la década.

En el fin de semana de mediados de agosto de 2026, Obsesión le quitó el título de la película original más taquillera de la década a Elemental de Disney Pixar.

Obsesión (Universal)

Obsesión supera a Elemental como la película original más taquillera de la década

Con sus 498 mdd en la taquilla mundial, Obsesión consiguió superar a Elemental como la película original más taquillera de la década.

En su estreno, Elemental hizo 495 mdd; si bien Obsesión la superó por apenas unos millones, la historia de las películas en la taquilla es diametralmente opuesta.

Mientras que la obra de Disney Pixar tuvo el peor arranque para una película del estudio, batallando bastante para lograr la mencionada cifra, siendo considerada un fracaso.

El filme de Universal se convirtió en un éxito prácticamente desde su primer día, rompiendo todos los récords para una obra del estilo y siendo todo un fenómeno.

Al grado que ya se habla de una segunda parte, aunque de momento las cosas apenas están en planeación dentro del estudio y con su director.

Obsesión (Universal)

Obsesión sería la película con mejor margen de ganancias de 2026

Si ser la película original más taquillera de la década no era suficiente, Obsesión también se convertiría en el filme con mejor margen de ganancias de 2026.

Obsesión solo costó 750 mil dólares, por lo que en este momento ya hizo 664 veces más de su presupuesto original en la taquilla mundial.

Para que se den una idea, Spider-Man: Un Nuevo Día, que ha metido más de 2 mil mdd en taquilla, apenas ha multiplicado su presupuesto 10 veces.

Lo que significa que Universal tendrá más ganancias de Obsesión que Sony de Spider-Man: Un Nuevo Día, a pesar de que esta última tenga una recaudación aplastante.

Todo debido a que la película de terror no costó ni la décima parte de lo que costó la última aventura de Peter Parker.