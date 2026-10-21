Saba apostó por un nuevo formato de contenido para impulsar la conversación sobre la salud menstrual con el lanzamiento de Cíclicas by Saba, una serie disponible en Prime Video que combina entretenimiento, experiencias personales e información especializada.

A lo largo de cuatro episodios, el proyecto explora las distintas fases del ciclo menstrual mediante charlas entre creadoras de contenido, artistas y expertas en salud.

La iniciativa busca derribar estigmas, promover el conocimiento sobre el cuerpo y fomentar un diálogo más abierto e inclusivo sobre la menstruación y el bienestar femenino.

Cíclicas by Saba estrena su primer episodio para hablar de menstruación sin tabúes (Especial)

Cíclicas by Saba estrena su primer episodio para hablar de menstruación sin tabúes

El 21 de octubre de 2026, Saba presentó su nueva apuesta audiovisual, Cíclicas by Saba, un proyecto que combina entretenimiento y educación a lo largo de cuatro episodios que estarán disponibles en Prime Video, donde cada capítulo aborda una fase del ciclo menstrual.

Con el propósito de romper tabúes, educar sobre la salud femenina y fomentar la conversación abierta, esta iniciativa liderada por el equipo de marketing de Saba busca conectar emocionalmente con mujeres y personas menstruantes.

Cíclicas by Saba estrena su primer episodio para hablar de menstruación sin tabúes (Especial)

La serie destaca por la participación de un diverso grupo de talento que aporta autenticidad y frescura al formato de pijamada entre amigas.

Entre las anfitrionas se encuentran la comediante Isabel Fernández, la conductora Jimena Longoria, la actriz y cantante Mía Rubín, y las creadoras de contenido Valentina y Regina.

Cíclicas by Saba estrena su primer episodio para hablar de menstruación sin tabúes (Especial)

Juntas comparten vivencias personales y aprendizajes sobre cómo escuchar el cuerpo en las distintas etapas de la vida.

Cíclicas by Saba: cuándo se estrena en Prime Video y de qué trata el primer episodio

Cíclicas by Saba verá su estreno próximamente a través de Amazon Prime, presentando una miniserie de cuatro capítulos que serán lanzados de manera simultánea en un mismo estreno.

Tras haberse compartido el primer capítulo como una primicia exclusiva durante su presentación, la fecha exacta del debut global se dará a conocer formalmente a través de las redes sociales oficiales de Saba.

El primer capítulo de Cíclicas by Saba se enfoca en la fase menstrual e integra la perspectiva de especialistas clave para respaldar la información con rigor científico y social.

En esta entrega destacan intervenciones de expertas en ginecología y sociología, quienes aportan claridad médica e histórica sobre el ciclo menstrual y los estigmas culturales asociados.

Asimismo, el episodio cuenta con invitados especiales como Josué, promoviendo la empatía e inclusión masculina en estas conversaciones fundamentales.

Cíclicas by Saba estrena su primer episodio para hablar de menstruación sin tabúes (Especial)

Con la serie Cíclicas by Saba, Saba transforma la conversación alrededor de la menstruación en una experiencia cercana, informativa y sin prejuicios.