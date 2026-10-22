María Fernanda Patti Márquez es una influencer venezolana que ganó atención mediática el 22 de octubre de 2026 tras su detención en CDMX, por lo que te damos detalles de quién es.

¿Quién es María Fernanda Patti Márquez?

María Fernanda Patti Márquez es una creadora de contenido e influencer de nacionalidad venezolana, quien cobró relevancia tras darse a conocer que fue detenida en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con la información, la detención de la influencer venezolana se debió a que transportaba más de un millón de pesos y miles de dólares en efectivo cuya procedencia, según los reportes, no pudo acreditar.

En redes sociales utiliza el nombre de usuario @maria_fernanda_patti en Instagram, donde comparte fotografías y publicaciones relacionadas con viajes, moda, restaurantes y estilo de vida; su perfil muestra hasta el momento, 26 mil 900 seguidores y más de 1,100 publicaciones.

María Fernanda Patti Márquez, influencer venezolana, fue detenida en CDMX (@maria_fernanda_patti / Instagram )

¿Qué edad tiene María Fernanda Patti Márquez?

Hasta el momento, no se ha revelado una fecha de nacimiento verificable de María Fernanda Patti Márquez, por lo que su edad no está confirmada públicamente.

¿María Fernanda Patti Márquez, creadora de contenido tiene pareja?

No hay información pública para confirmar si María Fernanda Patti Márquez tiene pareja actualmente.

María Fernanda Patti Márquez, influencer venezolana, fue detenida en CDMX (@maria_fernanda_patti / Instagram )

¿Qué signo es María Fernanda Patti Márquez?

En una foto de Instagram del 29 de noviembre, se felicita a sí misma, por lo que el signo zodiacal de María Fernanda Patti Márquez es Sagitario.

¿María Fernanda Patti Márquez, creadora de contenido tiene hijos?

Sí, María Fernanda Patti Márquez ha compartido en sus redes sociales fotografías junto, al que se presume, es su único hijo de 17 años; sin embargo se desconoce su nombre.

María Fernanda Patti Márquez, influencer venezolana, fue detenida en CDMX (@maria_fernanda_patti / Instagram )

¿Qué estudió María Fernanda Patti Márquez?

No hay datos disponibles sobre la formación académica de María Fernanda Patti Márquez.

¿En qué trabajó María Fernanda Patti Márquez?

Más allá de que María Fernanda Patti Márquez se identifica como influencer o creadora de contenido, no aparecen detalles sobre trabajos previos o trayectoria profesional pública.

Su contenido se centra en Instagram en donde comparte fotografías de viajes, moda, restaurantes y estilo de vida, y mantiene un enlace a su perfil de TikTok.