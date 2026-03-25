La película “The Drama”, la cual está protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, ha sido criticada por los padres de las víctimas de Columbine, revelando así la trama en su demanda.

Pues de acuerdo a TMZ, una demanda de los padres de las víctimas de Columbine, ha revelado que la trama de The Drama gira en torno a un plan de tiroteo escolar fallido y que genera controversia por su sensibilidad.

Padre de víctima de Columbine explota por “The Drama”

Un padre de la tragedia de Columbine ha criticado duramente la historia de The Drama, película que Zendaya y Robert Pattinson estrenarán el próximo 9 de abril en cines.

Sin embargo, los reportes difundidos por TMZ, Tom Mauser, cuyo hijo murió en el tiroteo de Masacre de Columbine, calificó como “terrible” el giro de la película.

Y es que de acuerdo con Mauser, cuyo hijo Daniel fue asesinado en la masacre de la escuela secundaria Columbine en 1999, aseguró que The Drama protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, ha sido promocionada como una comedia romántica oscura.

No obstante, la polémica y la demanda surge por el giro de la trama: el personaje de Zendaya revela que en su pasado planeó un tiroteo escolar, aunque nunca lo llevó a cabo.

The Drama, película de Robert Pattinson y Zendaya (A24)

The Drama divide opiniones entre usuarios y víctimas de tiroteos

La demanda y la revelación de la trama de The Drama, ha provocado el rechazo inmediato entre usuarios y las audiencias, especialmente entre personas que han sido víctimas o han estado ligadas a estas tragedias reales.

Tom Mauser expresó su molestia al considerar que incluir este tipo de confesión en una comedia romántica como The Drama, es inapropiado por que podría “humanizar” a los agresores o “normalizar” los tiroteos escolares.

Asimismo, el padre de una de las víctimas de Columbine criticó el tono con el que Zendaya habló del tema en televisión, al considerar que no reflejó la gravedad del asunto.

Y es que hay quienes consideran que aborda temas complejos desde una narrativa distinta; por otro, críticos y familiares de víctimas señalan que usar este tipo de tragedias como recurso narrativo puede resultar ofensivo.