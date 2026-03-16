Daytona Beach vivió un fin de semana caótico durante el Spring Break, con al menos cuatro tiroteos registrados entre el 13 y el 15 de marzo de 2026 que dejaron tres personas heridas, incluidos dos jóvenes de 19 años con lesiones no mortales.

El primer tiroteo se originó tras una pelea que escaló a disparos en la base de Victoria, provocando pánico y estampidas masivas.

El sheriff de Volusia County, Mike Chitwood, informó que se realizaron 133 arrestos por disturbios, armas y peleas en Daytona Beach y New Smyrna Beach.

Hubo 4 tiroteos separados en Daytona Beach, según reportes

Se ha reportado que, durante las vacaciones de Spring Break en Daytona Beach, Florida en Estados Unidos, hubo al menos 4 tiroteos separados.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo en la ciudad de Daytona Beach, se registraron 4 tiroteos con al menos 3 víctimas heridas confirmadas; en algunos reportes se revela que fueron 2 jóvenes de 19 años con lesiones no mortales.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna muerte por los tiroteos en Daytona Beach, aunque en los videos virales que ya circulan en redes sociales, puede verse a miles de personas huyendo del lugar tras las detonaciones de arma.

Asimismo, las autoridades confirmaron el arresto de 133 personas en Daytona Beach y New Smyrna Beach por disturbios, peleas, armas y otros delitos relacionados con el descontrol por los tiroteos.

No obstante, de acuerdo a Chitwood, reveló que el pánico que se ve en los videos, se originó por gente rompiendo botellas de agua que sonaron como tiros, lo que provocó una estampida masiva.