Zendaya es sin duda una de las actrices más mediáticas de la actualidad; sin embargo, ya está planeando “desaparecer” el próximo año.

La misma Zendaya dio a conocer esto en una declaración reciente, señalando que tras 2026 se “esconderá” un rato, alrededor de un año durante todo 2027.

Zendaya (JULIEN DE ROSA / AFP)

¿Por qué se retiraría Zendaya el próximo año?

En una entrevista para Fandango’s Big Ticket, Zendaya señaló que se retirará temporalmente en 2027 para que la gente no se canse de ella.

Pues durante 2026, Zendaya tendrá una presencia (mayor o menor) en alrededor de 5 proyectos de primera línea, tanto en cine como en televisión.

Por lo que el público la estará viendo de manera recurrente todo el año, de ahí su temor de que acabe hartando a la audiencia.

Así que para evitar sobresaturar su imagen, pasará un “año sabático” en 2027, descansando de la actuación en general y las giras promocionales.

Aún así, agradece a todo el público y fans que la han apoyado a lo largo de su carrera, así como en los distintos proyectos en los que ha participado en los últimos años.

Zendaya (Instagram/@zendaya )

Zendaya sí tendrá una película en 2027

Si bien la intención de Zendaya es “desaparecer” durante 2027, la realidad es que no lo logrará del todo, debido a que ya tiene una película importante en puerta.

Recordemos que Zendaya será una de las protagonistas de Shrek 5, haciendo la voz de la hija del ogro, película que se estrenará a mediados del año que entra.

Obviamente, la producción de Universal recurrirá a ella para la promoción de la película al ser una de las voces principales; es poco probable que se pueda negar a esto.

Por lo general, actores y actrices están obligados por contrato a promocionar sus proyectos.

Así que en total veremos y escucharemos a Zendaya en 6 películas y series entre 2026 y 2027: