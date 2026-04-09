El Drama, una de las películas más esperadas de esta primavera de 2026, ya está en cartelera de México; así que te diremos si tiene escenas postcréditos.

Esto es de interés para todos los que piensan a ir a ver El Drama, ya que si tiene escenas extras deberán esperar un poco más luego del final.

El Drama (A24)

¿El Drama tiene escenas postcréditos?

El Drama no tiene escenas postcréditos; no hay nada luego del final de la historia, por lo que te puedes ir sin problemas.

Si bien por su duración (menos de dos horas) se podría pensar que El Drama podría introducir una escena postcréditos para cerrar la trama, en realidad no busca extender más la narrativa.

Aunque el final abierto podría dirigirnos a una secuencia extra, la realidad es que los realizadores buscan que sea el propio espectador el que saque sus conclusiones tras haber visto la película.

El Drama (A24)

¿Por qué El Drama no tiene escenas postcréditos?

El Drama no tiene escenas postcréditos por el tipo de película que es, la cual se maneja en un tono semi independiente, y con un estilo más de autor que las grandes franquicias.

Precisamente, son las mega producciones las que recurren a las escenas postcréditos para generar expectativa de los siguientes proyectos, algo que El Drama no pretende en toda su estructura.

Además, recordemos que las películas de corte “dramático” por lo general no tienen secuencias extra, ya que no son un género que dependa de estas.

Sin olvidar que el director, Kristoffer Borgli, no es alguien que use este tipo de elementos narrativos al momento de contar una historia, prefiriendo construcciones tradicionales y de corte más íntimo que pueda manejar de forma puntual.