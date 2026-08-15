En algo que nadie esperaba, más de 50 películas de Universal se agregaron al catálogo de Disney+, incluyendo clásicos como Shrek y Jurassic Park.
A continuación, te daremos todos los detalles de las películas de Universal que llegaron a Disney+, así como algunos puntos a revisar si no las ves en tu cuenta.
Películas de Universal que llegaron al catálogo de Disney+
Estas son todas las películas de Universal que se agregaron al catálogo de Disney+:
- Shrek
- Shrek 2
- Shrek Tercero
- Shrek para Siempre
- Jurassic Park (1993)
- El mundo perdido: Jurassic Park
- Jurassic Park III
- Jurassic World
- Jurassic World: El reino caído
- Rápido y Furioso (2001)
- Rápidos y furiosos 2
- Rápidos y Furiosos: 5in control
- Rápidos y Furiosos 6
- Rápidos y Furiosos 7
- Rápidos y Furiosos 8
- Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw
- Hulk (2003)
- El príncipe de Egipto
- Kung Fu Panda
- Kung Fu Panda 2
- Madagascar
- Madagascar 2
- Volver al Futuro (1985)
- Volver al Futuro II
- Volver al Futuro III
- La Momia (1999)
- La Momia Regresa
- La Momia: La Tumba del Emperador Dragón
- La Momia (2017)
- El Espanta Tiburones
- E.T., el extraterrestre
- Sing
- Sing 2
- La vida secreta de tus mascotas
- La vida secreta de tus mascotas 2
- El camino hacia El Dorado
- Un jefe en pañales
- Un jefe en pañales 2: Negocios de familia
- Un amigo abominable
- Dolittle (2020)
- Bee Movie: La historia de una abeja
- Mamá por encargo
- Damas en guerra
- El Lórax: En busca de la trúfula perdida
- Cuatro días más
- Si fueras yo
- ¿Cómo sobrevivir a mi ex?
- Regreso del todopoderoso
- Un gran mentiroso
- Los Croods
- Los Croods 2: Una nueva era
- Los muertos no mueren
- Hop: Rebelde sin Pascua
- Jorge el curioso
- Jorge el curioso 2: ¡Sigan a ese mono!
- Jorge el curioso 3: De regreso a la jungla
- Jorge el Curioso: Un Mono Real
- Jorge el curioso: De visita en el salvaje oeste
- Jorge el curioso: ¡Cabo Ahoy!
- El arte de defenderse
- Bendita adolescencia
- Corazón de dragón
- Viaje de chicas
- Babe, el puerquito valiente
- Babe 2: El puerquito va a la ciudad
- El Gato con Botas
- Eclipse mortal
- Los recolectores
- ¡Huye!
Algunas de las películas de Universal en Disney+ no se pueden ver en todos los países
Aunque es oficial la llegada de todas estas películas de Universal a Disney+, algunos usuarios señalan que no pueden encontrar algunas de las obras.
Esto se debe a que existen ciertas trabas con las películas de Universal en diversos países del mundo, por ello no pueden llegar a Disney+.
Cada país o región maneja una cesión de derechos diferente; hasta que dicho acuerdo termine, una película no puede estar en otra plataforma.
Se sabe que la totalidad de las películas se pueden ver tanto en Estados Unidos, como en gran parte de la Unión Europea, el resto de territorios sufre de algunas omisiones.