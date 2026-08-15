En algo que nadie esperaba, más de 50 películas de Universal se agregaron al catálogo de Disney+, incluyendo clásicos como Shrek y Jurassic Park.

A continuación, te daremos todos los detalles de las películas de Universal que llegaron a Disney+, así como algunos puntos a revisar si no las ves en tu cuenta.

Películas de Universal que llegaron al catálogo de Disney+

Estas son todas las películas de Universal que se agregaron al catálogo de Disney+:

Shrek

Shrek 2

⁠Shrek Tercero

Shrek para Siempre

Shrek Tercero (Especial)

⁠Jurassic Park (1993)

El mundo perdido: Jurassic Park

Jurassic Park III

⁠⁠Jurassic World

⁠Jurassic World: El reino caído

Rápido y Furioso (2001)

⁠Rápidos y furiosos 2

Rápidos y Furiosos: 5in control

⁠Rápidos y Furiosos 6

⁠Rápidos y Furiosos 7

Rápidos y Furiosos 8

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw

⁠Hulk (2003)

⁠El príncipe de Egipto

⁠Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

⁠Madagascar

⁠Madagascar 2

⁠Volver al Futuro (1985)

⁠Volver al Futuro II

⁠Volver al Futuro III

⁠La Momia (1999)

⁠La Momia Regresa

La Momia: La Tumba del Emperador Dragón

⁠La Momia (2017)

⁠El Espanta Tiburones

⁠E.T., el extraterrestre

⁠Sing

Sing 2

⁠La vida secreta de tus mascotas

⁠La vida secreta de tus mascotas 2

La vida secreta de tus mascotas 2 (Netflix )

⁠El camino hacia El Dorado

Un jefe en pañales

⁠Un jefe en pañales 2: Negocios de familia

⁠Un amigo abominable

⁠Dolittle (2020)

⁠Bee Movie: La historia de una abeja

⁠Mamá por encargo

⁠Damas en guerra

El Lórax: En busca de la trúfula perdida

Cuatro días más

Si fueras yo

¿Cómo sobrevivir a mi ex?

⁠Regreso del todopoderoso

⁠Un gran mentiroso

⁠Los Croods

⁠Los Croods 2: Una nueva era

Los muertos no mueren

⁠Hop: Rebelde sin Pascua

Jorge el curioso

Jorge el curioso 2: ¡Sigan a ese mono!

Jorge el curioso 3: De regreso a la jungla

Jorge el Curioso: Un Mono Real

⁠Jorge el curioso: De visita en el salvaje oeste

Jorge el curioso: ¡Cabo Ahoy!

⁠El arte de defenderse

Bendita adolescencia

⁠Corazón de dragón

Viaje de chicas

⁠Babe, el puerquito valiente

Babe 2: El puerquito va a la ciudad

⁠El Gato con Botas

Eclipse mortal

⁠Los recolectores

¡Huye!

Algunas de las películas de Universal en Disney+ no se pueden ver en todos los países

Aunque es oficial la llegada de todas estas películas de Universal a Disney+, algunos usuarios señalan que no pueden encontrar algunas de las obras.

Esto se debe a que existen ciertas trabas con las películas de Universal en diversos países del mundo, por ello no pueden llegar a Disney+.

Cada país o región maneja una cesión de derechos diferente ; hasta que dicho acuerdo termine, una película no puede estar en otra plataforma.

Se sabe que la totalidad de las películas se pueden ver tanto en Estados Unidos, como en gran parte de la Unión Europea, el resto de territorios sufre de algunas omisiones.