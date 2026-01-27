La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha dado a conocer su lista de nominados a los BAFTA 2026 a lo mejor del cine internacional y británico.

La gran favorita en los BAFTA 2026 es la tragicomedia de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another con 14 nominaciones.

Seguida de Sinners de Ryan Coogler que ha sido nominada en 13 categorías, delante de Hamlet y Marty Supreme con 11 menciones para el BAFTA 2026.

La entrega número 79 a los premios BAFTA 2026 se llevarán a cabo el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra; su transmisión para México será a través de la plataforma de HBO Max.

Lista completa y por categorías de los nominados a los Premios BAFTA 2026

A continuación te dejamos la lista completa y por categorías de los nominados a los Premios BAFTA 2026:

Mejor Película

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Leonardo DiCaprio en Una batalla tras otra. (WARNER BROS. - GHOULARDI FILM CO / Collection ChristopheL via AFP)

Mejor Director

Yorgos Lanthimos – Bugonia

Chloe Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

¿Quién es Ryan Coogler, director de cine detrás de Sinners? (Redes Sociales )

Mejor Actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Hamnet (Universal)

Mejor Actor

Robert Aramayo – I Swear

Timothee Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Jesse Plemons – Bugonia

Jesse Plemons (Scott A Garfitt / Scott A Garfitt/Invision/AP)

Actriz de Reparto

Odessa A’Zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Carey Mullian – The Ballad Of Wallis Island

Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Watson – Hamnet

Teyana Taylor (Instagram/@Teyana Taylor)

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgard – Sentimental Value

Jacob Elordi (@jacobelordi / Instagram)

Mejor Guión Original

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Mejor Guión Adaptado

The Ballad Of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

One Battle After Another

Pillion

Mejor Película Británica

28 Years Later

The Ballad Of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About The Boy

Die My Love

H Is For Hawk

Hamnet

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

28 años después (Sony Pictures)

Mejor debut destacado de un escritor, director o productor británico

Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer – The Ceremony

Akinola Davies Je, Wale Davies – My Father’s Shadow

Harry Lighton – Pillion

Myrid Carten – A Want In Her

Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran – Wasteman

Mejor Película infantil y Familiar

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootopia 2

Zootopia 2 (Disney )

Mejor Película no hablada en inglés

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sirat

The Voice Of Hind Rijab

Mejor Documental

2000 Meters To Andriikva

Apocalypse In The Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbour

Mejor Película Animada

Elio

Little Amelie

Zootopia 2

Elio, la nueva película de Disney y Pixar (Pixar / PIXAR)

Mejor Casting

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Frankenstein de Guillermo del Toro (Netflix )

Mejor Diseño de Vestuario

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Wicked 2: For Good (@wickedmovie / Instagram)

Mejor Edición

A House Of Dynamite

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Mejor Música Original

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Bugonia

Frankenstein

Sinners (Warner Bros.)

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinner

Mejores Efectos visuales especiales

Avatar: Fire And Ash

F1

Frankenstein

How To Train Your Dragon

The Lost Bus

F1: La Película (Warner Bros.)

Mejor Sonido