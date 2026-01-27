La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha dado a conocer su lista de nominados a los BAFTA 2026 a lo mejor del cine internacional y británico.
La gran favorita en los BAFTA 2026 es la tragicomedia de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another con 14 nominaciones.
Seguida de Sinners de Ryan Coogler que ha sido nominada en 13 categorías, delante de Hamlet y Marty Supreme con 11 menciones para el BAFTA 2026.
La entrega número 79 a los premios BAFTA 2026 se llevarán a cabo el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra; su transmisión para México será a través de la plataforma de HBO Max.
Lista completa y por categorías de los nominados a los Premios BAFTA 2026
A continuación te dejamos la lista completa y por categorías de los nominados a los Premios BAFTA 2026:
Mejor Película
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Director
- Yorgos Lanthimos – Bugonia
- Chloe Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
Mejor Actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Mejor Actor
- Robert Aramayo – I Swear
- Timothee Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Jesse Plemons – Bugonia
Actriz de Reparto
- Odessa A’Zion – Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Carey Mullian – The Ballad Of Wallis Island
- Teyana Taylor – One Battle After Another
- Emily Watson – Hamnet
Mejor Actor de Reparto
- Benicio Del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Peter Mullan – I Swear
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Mejor Guión Original
- I Swear
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Guión Adaptado
- The Ballad Of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- One Battle After Another
- Pillion
Mejor Película Británica
- 28 Years Later
- The Ballad Of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About The Boy
- Die My Love
- H Is For Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Mejor debut destacado de un escritor, director o productor británico
- Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer – The Ceremony
- Akinola Davies Je, Wale Davies – My Father’s Shadow
- Harry Lighton – Pillion
- Myrid Carten – A Want In Her
- Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran – Wasteman
Mejor Película infantil y Familiar
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2
Mejor Película no hablada en inglés
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sirat
- The Voice Of Hind Rijab
Mejor Documental
- 2000 Meters To Andriikva
- Apocalypse In The Tropics
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbour
Mejor Película Animada
- Elio
- Little Amelie
- Zootopia 2
Mejor Casting
- I Swear
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Diseño de Vestuario
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Mejor Edición
- A House Of Dynamite
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Mejor Música Original
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
- Bugonia
- Frankenstein
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinner
Mejores Efectos visuales especiales
- Avatar: Fire And Ash
- F1
- Frankenstein
- How To Train Your Dragon
- The Lost Bus
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Warfare