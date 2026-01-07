El Sindicato de Actores de Hollywood, mejor conocido como los SAG-AFTRA ha dado a conocer a sus nominados para la entrega de los premios Actor Awards 2026.

De entrada se confirma que el actor Harrison Ford recibirá el premio honorario del SAG-AFTRA Life Achivement Award por su icónica trayectoria tanto en el cine como en la televisión.

Mientras que la más nominada para el cine a los Actor Awards 2026 es para la película Una batalla tras otra que encabeza la lista con 7 menciones, incluyendo la categoría principal de Mejor Reparto.

Por su parte para las categorías de televisión, las serie con mayor presencia en las nominaciones de este año a los Actor Awards 2026 es Adolescencia de Netflix, con menciones en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión.

La entrega de los Actor Awards 2026 será el próximo domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium & Expo Hall, en Los Ángeles, California.

Actor Awards 2026: lista completa de nominados del SAG-AFTRA
Te dejamos la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA en cine:

Mejor elenco en una película

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro

Mejor ensamble de stunts

  • F1
  • Frankenstein
  • Misión: imposible – La sentencia final
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
Leonardo DiCaprio en Una batalla tras otra.
Leonardo DiCaprio en Una batalla tras otra.

Mejor actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra
  • Emma Stone – Bugonia
Hamnet
Hamnet

Mejor actor

  • Timothée Chalamet – Marty supremo
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Jesse Plemons – Bugonia
Timothee Chalamet llega a los Globos de Oro 2025.
Timothee Chalamet llega a los Globos de Oro 2025.

Mejor actriz de reparto

  • Odessa A’zion – Marty supremo
  • Ariana Grande – Wicked: Por siempre
  • Amy Madigan – La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku – Pecadores
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Ariana Grande como Glinda
Ariana Grande como Glinda

Mejor actor de reparto

  • Miles Caton – Pecadores
  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Sean Penn – Una batalla tras otra
Paul Mescal
Paul Mescal

Lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA en televisió

Para la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA en televisión son:

Mejor elenco en una serie de drama

  • The Diplomat
  • Landman
  • The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus
The Pitt
The Pitt

Mejor actriz en una serie de drama

  • Britt Lower – Severance
  • Parker Posey – The White Lotus
  • Keri Russell – The Diplomat
  • Rhea Seehorn – Pluribus
  • Aimee Lou Wood – The White Lotus
Keri Russell
Keri Russell

Mejor actor en una serie de drama

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Walton Goggins – The White Lotus
  • Gary Oldman – Slow Horses
  • Noah Wyle – The Pitt
Gary Oldman ya es caballero, pero no fue el único nombrado por el rey Carlos III
Gary Oldman (Jordan Strauss / Invision)

Mejor elenco en una serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • The Studio
The Bear, serie de televisión
The Bear, serie de televisión

Mejor actriz en una serie de comedia

  • Kathryn Hahn – The Studio
  • Catherine O’Hara – The Studio
  • Jenna Ortega – Merlina
  • Jean Smart – Hacks
  • Kristen Wiig – Palm Royale
Jenna Ortega, actriz de Merlina
Jenna Ortega, actriz de Merlina

Mejor actor en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz – The Studio
  • Adam Brody – Nobody Wants This
  • Ted Danson – A Man on the Inside
  • Seth Rogen – The Studio
  • Martin Short – Only Murders in the Building
Adam Brody
Adam Brody

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

  • Claire Danes – The Beast in Me
  • Erin Doherty – Adolescencia
  • Sarah Snook – All Her Fault
  • Christine Tremarco – Adolescencia
  • Michelle Williams – Dying for Sex
Adolescencia, la miniserie de Netflix ¿es una historia real?
Adolescencia, la miniserie de Netflix ¿es una historia real?

Mejor actor en miniserie o película para televisión

  • Jason Bateman – Black Rabbit
  • Owen Cooper – Adolescencia
  • Stephen Graham – Adolescencia
  • Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
  • Matthew Rhys – The Beast in Me
¿Quién es Owen Cooper? Ganador más joven a Emmy 2025 por Mejor Actor de Reparto
¿Quién es Owen Cooper? Ganador más joven a Emmy 2025 por Mejor Actor de Reparto

Mejor ensamble de stunts en TV

  • Andor
  • Landman
  • The Last of Us
  • El juego del calamar
  • Stranger Things
Andor 2 de Star Wars
Andor 2 de Star Wars