El Sindicato de Actores de Hollywood, mejor conocido como los SAG-AFTRA ha dado a conocer a sus nominados para la entrega de los premios Actor Awards 2026.

De entrada se confirma que el actor Harrison Ford recibirá el premio honorario del SAG-AFTRA Life Achivement Award por su icónica trayectoria tanto en el cine como en la televisión.

Mientras que la más nominada para el cine a los Actor Awards 2026 es para la película Una batalla tras otra que encabeza la lista con 7 menciones, incluyendo la categoría principal de Mejor Reparto.

Por su parte para las categorías de televisión, las serie con mayor presencia en las nominaciones de este año a los Actor Awards 2026 es Adolescencia de Netflix, con menciones en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión.

La entrega de los Actor Awards 2026 será el próximo domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium & Expo Hall, en Los Ángeles, California.

Actor Awards 2026: lista completa de nominados del SAG-AFTRA (SAG-AFTRA)

Lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA

Te dejamos la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA en cine:

Mejor elenco en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Frankenstein de Guillermo del Toro (Netflix )

Mejor ensamble de stunts

F1

Frankenstein

Misión: imposible – La sentencia final

Una batalla tras otra

Pecadores

Leonardo DiCaprio en Una batalla tras otra. (WARNER BROS. - GHOULARDI FILM CO / Collection ChristopheL via AFP)

Mejor actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue: Sueño inquebrantable

Chase Infiniti – Una batalla tras otra

Emma Stone – Bugonia

Hamnet (Universal)

Mejor actor

Timothée Chalamet – Marty supremo

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Pecadores

Jesse Plemons – Bugonia

Timothee Chalamet (Jordan Strauss / Invision/AP)

Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion – Marty supremo

Ariana Grande – Wicked: Por siempre

Amy Madigan – La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku – Pecadores

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Ariana Grande como Glinda (Empire Magazine)

Mejor actor de reparto

Miles Caton – Pecadores

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – Una batalla tras otra

Paul Mescal (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

Lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA en televisió

Para la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA en televisión son:

Mejor elenco en una serie de drama

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

The Pitt (HBO Max)

Mejor actriz en una serie de drama

Britt Lower – Severance

Parker Posey – The White Lotus

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Keri Russell (AP)

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown – Paradise

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Gary Oldman – Slow Horses

Noah Wyle – The Pitt

Gary Oldman (Jordan Strauss / Invision)

Mejor elenco en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

The Bear, serie de televisión (FX )

Mejor actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn – The Studio

Catherine O’Hara – The Studio

Jenna Ortega – Merlina

Jean Smart – Hacks

Kristen Wiig – Palm Royale

Jenna Ortega, actriz de Merlina (@netflix / X)

Mejor actor en una serie de comedia

Ike Barinholtz – The Studio

Adam Brody – Nobody Wants This

Ted Danson – A Man on the Inside

Seth Rogen – The Studio

Martin Short – Only Murders in the Building

Adam Brody (@TelevisionAcad / X)

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Claire Danes – The Beast in Me

Erin Doherty – Adolescencia

Sarah Snook – All Her Fault

Christine Tremarco – Adolescencia

Michelle Williams – Dying for Sex

Adolescencia, la miniserie de Netflix ¿es una historia real? (Netflix)

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Jason Bateman – Black Rabbit

Owen Cooper – Adolescencia

Stephen Graham – Adolescencia

Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein

Matthew Rhys – The Beast in Me

Owen Cooper (Richard Shotwell / Richard Shotwell/Invision/AP)

Mejor ensamble de stunts en TV

Andor

Landman

The Last of Us

El juego del calamar

Stranger Things