Actor Awards 2026: lista completa de nominados del SAG-AFTRA

El Sindicato de Actores de Hollywood, mejor conocido como los SAG-AFTRA ha dado a conocer a sus nominados para la entrega de los premios Actor Awards 2026.
De entrada se confirma que el actor Harrison Ford recibirá el premio honorario del SAG-AFTRA Life Achivement Award por su icónica trayectoria tanto en el cine como en la televisión.
Mientras que la más nominada para el cine a los Actor Awards 2026 es para la película Una batalla tras otra que encabeza la lista con 7 menciones, incluyendo la categoría principal de Mejor Reparto.
Por su parte para las categorías de televisión, las serie con mayor presencia en las nominaciones de este año a los Actor Awards 2026 es Adolescencia de Netflix, con menciones en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión.
La entrega de los Actor Awards 2026 será el próximo domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium & Expo Hall, en Los Ángeles, California.
Lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA
Te dejamos la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA en cine:
Mejor elenco en una película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor ensamble de stunts
- F1
- Frankenstein
- Misión: imposible – La sentencia final
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
- Chase Infiniti – Una batalla tras otra
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor
- Timothée Chalamet – Marty supremo
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Jesse Plemons – Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Odessa A’zion – Marty supremo
- Ariana Grande – Wicked: Por siempre
- Amy Madigan – La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Miles Caton – Pecadores
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – Una batalla tras otra
Lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA en televisió
Para la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026 del SAG-AFTRA en televisión son:
Mejor elenco en una serie de drama
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Mejor actriz en una serie de drama
- Britt Lower – Severance
- Parker Posey – The White Lotus
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor actor en una serie de drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Billy Crudup – The Morning Show
- Walton Goggins – The White Lotus
- Gary Oldman – Slow Horses
- Noah Wyle – The Pitt
Mejor elenco en una serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Studio
Mejor actriz en una serie de comedia
- Kathryn Hahn – The Studio
- Catherine O’Hara – The Studio
- Jenna Ortega – Merlina
- Jean Smart – Hacks
- Kristen Wiig – Palm Royale
Mejor actor en una serie de comedia
- Ike Barinholtz – The Studio
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Ted Danson – A Man on the Inside
- Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Only Murders in the Building
Mejor actriz en miniserie o película para televisión
- Claire Danes – The Beast in Me
- Erin Doherty – Adolescencia
- Sarah Snook – All Her Fault
- Christine Tremarco – Adolescencia
- Michelle Williams – Dying for Sex
Mejor actor en miniserie o película para televisión
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Owen Cooper – Adolescencia
- Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
- Matthew Rhys – The Beast in Me
Mejor ensamble de stunts en TV
- Andor
- Landman
- The Last of Us
- El juego del calamar
- Stranger Things