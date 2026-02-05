LEGO y Netflix anunciaron una nueva colaboración de sets basados en la película KPop Demon Hunters, los cuales serán liberados en dos oleadas, para alegría de los fans.

Los sets LEGO de KPop Demon Hunters estarán disponibles tanto en este 2026, como en 2027, aunque con algunas diferencias interesantes.

Fecha de lanzamiento de los sets LEGO de KPop Demon Hunters

La colaboración de LEGO y KPop Demon Hunters se dividirá en dos; en primavera de 2026 se presentará un set especial en preventa para todos los fans de la película.

Este primer set de LEGO KPop Demon Hunters, se lanzará en verano, dará vida al Derpy Tiger, la querida criatura sobrenatural de la película.

Posteriormente, en 2027, llegarán el resto de sets LEGO de KPop Demon Hunters; aunque sin darse a conocer la ventana de lanzamiento para estos ni su diseño.

Aunque se espera que estos sets ya involucren a las protagonistas de la película y a sus rivales, los Saja Boys, como a sucedido con otros sets basados en películas y series famosas.

Tanto el set de este año, como los de 2027, se lanzarán a nivel mundial, eso implica su llegada a México, para alegría de todos los fans.

KPop Demon Hunters

Precio de los sets LEGO de KPop Demon Hunters

De momento no hay un precio para los sets LEGO de KPop Demon Hunters; sin embargo, al ser ediciones especiales, se espera que superen los 1500 pesos.

Todo dependerá del diseño y el número de piezas que traigan los sets LEGO de KPop Demon Hunters, pues mientras más grandes, más elevado es el precio.

Aunque al ser pensados para niños y niñas pequeñas, es posible que sean algo accesibles, ya que los sets más caros son los dedicados a mayores de 18 años, por su complejidad de armado.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto de los sets LEGO de KPop Demon Hunters, tanto en su precio, como en su fecha de lanzamiento exacta y diseño.