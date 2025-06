The New York Times hizo pública una lista de las las 100 mejores películas del siglo XXI; sin embargo, no incluyeron al mexicano Alejandro González Iñárritu ni ninguna de sus 7 grandes películas.

Y es que aunque estas cintas de Alejandro González Iñárritu no aparecen en el listado de las 100 mejores películas del siglo XXI, se cree que estuvieron en una categoría tipo mención honorífica de The New York Times.

Las 7 películas de Alejandro González Iñárritu que no entraron al listado de The New York Times de las 100 mejores películas del siglo XXI

Aunque no está en el top 100 de las mejores películas del siglo XXI de The New York Times, estas son 7 películas de Alejandro González Iñárritu que no contemplaron para su listado:

Amores Perros (2000) 21 Grams (2003) Babel (2006) Biutiful (2010) Birdman (2014) The Revenant (2015) Bardo (2022)

Entre el 23 y 27 de junio de 2025, The New York Times publicó un listado de las que considera las 100 mejores películas del siglo XXI, entre las cuales no figuró Alejandro González Iñárritu.

Y aunque los mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro lograron entrar a las 100 mejores películas del siglo XXI, Alejandro González Iñárritu no.

Pero ¿cuál es la razón del porqué Alejandro González Iñárritu no logró estar en el listado de las 100 mejores películas del siglo XXI?

El número de votos habría afectado a Alejandro González Iñárritu para entrar al listado de The New York Times

Entre las 100 mejores películas del siglo XXI de The New York Times no figuró el director mexicano Alejandro González Iñárritu.

No obstante, hay 7 películas grandes películas en su carrera y más de uno se pregunta ¿por qué no logró entrar al top 100?

Aparentemente esto sería una cuestión de votación, pues no habría logrado los votos necesarios que se realizaron entre 500 críticos, cineastas y actores que realizaron este listado.

Además, el listado de las 100 mejores películas del siglo XXI, abarca aquellas que fueron estrenadas a partir del 1 de enero del 2000 y se basa en un sistema de conteo colectivo, no de méritos o trayectoria.

La exclusión de Alejandro González Iñárritu ha dividido a las redes sociales, quienes consideran que el director mexicano sí merecía estar en la lista de The New York Times por películas como Amores Perros o The Revenant.