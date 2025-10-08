La celebración por los 25 años de Amores perros se vio coronada por la reconciliación entre Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga.

El director y el escritor, pese haber trabajado en conjunto en varias películas, tuvieron un fuerte pleito que los distanció durante años.

¿Qué pasó entre Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga?

La amistad entre Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga terminó por importante razón para el escritor.

Y es que el director mexicano habría faltado a su palabra en barios proyectos que estaban trabajando en conjunto.

Alejandro González Iñárritu, director de Bardo (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Iñárritu y Arriaga se conocieron a finales de los 90, siendo que ambos empezaban su incursión en el cine.

En ese entonces Guillermo Arriaga ya tenía el guión titulado “Perro negro, perro blanco”, misma que quería dirigir él mismo.

Sin embargo, Alejandro González Iñárritu le pidió ser el director y así poder tener su primera película. Y así fue.

Para esto el escritor le pidió una única condición: “que firmáramos los dos, como lo hacen los hermanos Coen”, mencionó Guillermo Arriaga en entrevista años atrás.

Por desgracia, señaló al director de no haber respetado su petición, lo que desencadenó las primeras diferencias entre ambos.

La situación generó molestia en el escritor. Esto más que nada porque el director comenzó a firmar las películas con la frase “una película de...”.

Pese a la inconformidad, ambos trabajaron juntos por años. Pero fue durante las grabaciones de Babel que la ruptura fue definitiva.

¿El motivo? Alejandro González Iñárritu filmó una escena que no estaba escrita en el guión de Guillermo Arriaga.

Por si fuera poco, actores de la película como Gael García Bernal y Gustavo Santaolalla firmaron una carta.

Misma en la que “lamentaban” la actitud de Guillermo Arriaga.

La reconciliación entre Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga

Tuvieron que pasar 25 años desde amores perros para que Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga se vieran las caras otra vez.

Esto después de que en múltiples aniverario de la película el escritor brillara por su ausencia.

Declarando incluso que no era invitado a ese tipo de eventos.

Ahora fue diferente, pues durante los festejos en el Palacio de Bellas Artes ambos sorprendieron con un abrazo.

En su discurso, Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga dijeron querer ser un ejemplo de reconciliación en un mundo polarizado.

Por lo que decidieron dejar atrás sus diferencias y tratar de retomar la amistad que dejaron perder.