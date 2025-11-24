Tom Cruise rinde homenaje a Alejandro González Inárritu por el 25 aniversario de Amores Perros, algo que no ha hecho con ningún otro director.

Tom Cruise dedica un homenaje a Alejandro González Iñárritu y lo felicita por su carrera de director

A través de sus redes sociales, Tom Cruise de 63 años de edad, dedicó un video de casi un minuto en homenaje a Alejandro González Iñárritu de 62 años de edad; esto por el aniversario número 25 de Amores Perros.

Y es que lo que sorprendió de Tom Cruise, es que con ningún otro director que haya trabajado, ha rendido un homenaje tal y como acaba de hacerlo con Alejandro Gonzalez Iñárritu.

Congratulations to my friend Alejandro G. Iñárritu on this incredible art installation celebrating 25 years of Amores Perros and the art of filmmaking around the world. pic.twitter.com/VKNIifCvas — Tom Cruise (@TomCruise) November 24, 2025

Cabe recordar que hace poco, Tom Cruise recibió de manos de Alejandro González Iñárritu, un Oscar honorario durante la ceremonia de Governors Awards en Hollywood, revelando así la estrecha relación entre el actor estadounidense y el director mexicano.

“Felicitaciones a mi amigo Alejandro G. Iñárritu por esta increíble instalación de arte que celebra los 25 años de Amores Perros y el arte del cine alrededor del mundo”. Tom Cruise

Durante el mensaje que dedicó Tom Cruise en homenaje a Alejandro González Iñárritu, también reveló la primera vez que vio Amores Perros en el año 2000, en donde dijo que la cinta para él se convirtió en “un clásico”.

También el actor de Misión Imposible dio a conocer que el 25 aniversario de Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, llega en un momento especial para ambos pues ambos están filmando una nueva película.

En sus redes sociales también Tom Cruise colocó una foto con Alejandro González Iñárritu, la cual señaló fue tomada el año pasado en el set de ensayo de la nueva película que ambos lanzarán, la cual lleva como título provisional ‘Judy’ y confirmó la estrecha amistad que ambos han mantenido.

“Hoy comparto la foto tomada el año pasado durante un ensayo en el set de mi nueva película con Alejandro G. Iñárritu. Alejandro, hace 25 años vi tu primera película, el clásico Amores Perros. Este fin de semana, 25 años después, me sentí profundamente conmovido de haber sido presentado el Oscar Honorario por ti, mi querido amigo. ¡No puedo esperar para compartir nuestra nueva película con todos ustedes el año que viene!”. Tom Cruise

Se espera que la película que han estado filmando Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, la cual ha sido descrita como una comedia desde una perspectiva personal del director mexicano, se estrene el 2026.

El rodaje de la nueva película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu fue grabada en Londres, y también contará con la participación del fotógrafo mexicano y productor, Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki.