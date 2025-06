The New York Times publicó su listado de las 100 mejores películas del Siglo 21 a finales de junio de este 2025.

Y aquí te compartimos las cintas de directores mexicanos que The New York Times incluyó en su lista.

Yalitza Aparicio, Roma (Internet)

¿Cuales son las cintas de directores mexicanos en 100 mejores películas del Siglo 21 de The New York Times?

En la lista de las 100 mejores películas del Siglo 21 de The New York Times, las cintas de directores mexicanos mencionadas fueron:

Children of Men (2006) — Alfonso Cuarón: Lugar 13

Y tu mamá también (2001) — Alfonso Cuarón: Lugar 16

Roma (2018) — Alfonso Cuarón: Lugar 46

El laberinto del fauno (2006) — Guillermo del Toro: Lugar 54

Gravity (2013) — Alfonso Cuarón: Lugar 97

La lista de The New York Times en colaboración con The Upshot, una sección dedicada al periodismo analítico y de datos.

La selección de películas se dio mediante una votación a nivel mundial e incluye a más de 500 directores, actores y otras personalidades de Hollywood.

Y es que la votación incluyó los títulos de las “mejores películas”, entre ellas animaciones, estrenadas desde el 1 de enero de 2000 hasta finales del 2024.

Guillermo del Toro en su película El Laberinto del Fauno. (Instagram @festivaldecannes)

Sin embargo, en redes sociales algunos internautas no quedaron conformes con los resultados, señalando una notoria falta de variedad y predominancia en filmes estadounidenses.

A lo que cabe señalar, la lista de las 100 mejores películas del Siglo 21 se realizó de manera exclusiva con largometrajes estrenados en Estados Unidos.

Estos son los 10 primeros lugares de las 100 mejores películas del Siglo 21 de The New York Times

De acuerdo con la lista de las 100 mejores películas del Siglo 21 de The New York Times, los 10 primeros lugares son para: